Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945' 12/08/2025 17:15

(PLO)- Tối 15-8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, TP Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945”, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chỉ đạo, Sở VH&TT Hà Nội thực hiện, với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên các nhà hát và lực lượng của thành phố.

Chương trình gồm ba chương, sáu hồi, được dàn dựng công phu, tái hiện những dấu mốc lịch sử từ mùa thu năm 1945 đến nay như: Khí thế Tổng khởi nghĩa, bản Tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình, những năm tháng chiến tranh khốc liệt, trận “Điện Biên Phủ trên không” và chặng đường xây dựng - phát triển Thủ đô trong thời kỳ đổi mới.

Âm nhạc mở đầu bằng Quốc tế ca, tiếp nối là các ca khúc như Du kích ca, Tiếng gọi Thanh niên, Diệt phát xít, Mười chín tháng Tám và đỉnh cao là hợp xướng Tiến quân ca của Văn Cao.

Chương trình “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” có sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên các nhà hát và lực lượng của thành phố.

Chương trình “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” do NSND Tấn Minh chỉ đạo nghệ thuật, nhạc sĩ Dương Cầm làm giám đốc âm nhạc, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy dàn nhạc, thạc sĩ Tuyết Minh viết kịch bản và tổng đạo diễn, cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Hoàng Anh Tú, NSƯT Đăng Dương, nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Văn Mai Hương, Lâm Bảo Ngọc, nhóm Oplus…

Điểm nhấn của chương trình là ba màn trình chiếu 3D mapping kết hợp pháo hoa nghệ thuật, tạo hành trình ánh sáng xuyên thời gian: Từ Thăng Long ngàn năm văn hiến đến Hà Nội hiện đại.

Hình thức dàn dựng của chương trình sử dụng nhiều công nghệ sân khấu tiên tiến, kết hợp nghệ thuật bác học, dân tộc và đương đại, mang đến trải nghiệm thị giác - thính giác sống động.

Chương trình “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và tiếp sóng trên kênh H1 của Đài PT-TH Hà Nội.