Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày 08/08/2025 10:41

(PLO)- Năm nay, người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 trong bốn ngày liên tiếp, từ thứ bảy (30-8) đến hết thứ ba (2-9).

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, dịp Quốc khánh 2-9, người lao động được nghỉ ít nhất 2 ngày hưởng nguyên lương, gồm ngày 2-9 và một ngày liền kề trước hoặc sau do Chính phủ quyết định. Năm nay, ngày nghỉ liền kề được Chính phủ chọn là 1-9 (thứ hai).

Như vậy, dịp lễ Quốc khánh 2-9 năm nay, ngoài 2 ngày nghỉ lễ chính thức là 1-9 và 2-9, kết hợp với hai ngày nghỉ cuối tuần thứ bảy và chủ nhật (30-8 và 31-8), người lao động được nghỉ lễ tổng cộng 4 ngày, hưởng nguyên lương. Lịch nghỉ lễ Quốc khánh này đã được công bố từ cuối năm 2024.

Năm nay, người lao động sẽ được nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 trong bốn ngày liên tiếp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối với những cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ phù hợp. Việc thông báo lịch nghỉ phải được thực hiện tối thiểu trước 30 ngày.

Ngoài ra, cũng theo Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có thể chủ động bố trí lịch nghỉ Quốc khánh cho người lao động, trong đó đảm bảo nghỉ vào ngày 2-9 (thứ ba) và một trong hai ngày liền kề là 1-9 (thứ hai) hoặc 3-9 (thứ tư), tùy tình hình thực tế tại đơn vị.

Tính cả năm 2025, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 22 ngày lễ, Tết, gồm 11 ngày nghỉ lễ chính thức và 11 ngày nghỉ bù, hoán đổi.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 cũng là kỳ nghỉ dài cuối cùng trong năm 2025. Việc công bố lịch nghỉ lễ từ sớm giúp người dân, doanh nghiệp chủ động sắp xếp thời gian du lịch, thăm thân, nghỉ dưỡng hợp lý.

Đáng chú ý, vào đúng ngày 2-9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).