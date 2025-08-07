Diễu binh trên biển dịp Quốc khánh 2-9 sẽ truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình 07/08/2025 17:29

(PLO)- Vào 20 giờ ngày 21 và 24-8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lực lượng vũ trang kỷ niệm Quốc khánh 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 27-8.

Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 7-8, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về công tác đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Lực lượng công an sẽ triển khai cấp độ bảo vệ cao nhất

Nhận định trong tháng 8 có rất nhiều các sự kiện chính trị lớn và Bộ Công an xác định đây là sự kiện có tính chất quan trọng đặc biệt, đánh dấu 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9. Đồng thời, kỷ niệm 40 năm đổi mới cũng như chuẩn bị cho Đại hội các cấp. Do đó, yêu cầu đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh trật tự là rất cao.

Về quy mô, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh các hoạt động sẽ diễn ra ở cấp quốc gia, với sự tham dự của khách và đại biểu quốc tế. Riêng hoạt động diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 19.000 cán bộ, chưa kể sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân và đông đảo phóng viên trong nước, quốc tế.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Bộ Công an đã xác định áp dụng cấp độ bảo vệ cao nhất cho các sự kiện. Tiểu ban An ninh trật tự do một Thứ trưởng làm Trưởng ban đã được thành lập để chỉ đạo, tổ chức các nhiệm vụ đồng bộ, xuyên suốt trên cả nước.

Lực lượng công an đặt ra yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất. Đồng thời, vẫn đảm bảo các hoạt động diễn ra thuận lợi, thân thiện nhưng vẫn phải hết sức chặt chẽ về an ninh.

Thiếu tướng Toản cũng nêu rõ năm công tác chính đang được triển khai. Cụ thể, triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động lễ kỷ niệm. Triển khai lực lượng, biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh cấp độ bảo vệ cao nhất đang được triển khai

Lực lượng công an cũng triển khai đồng loạt 8 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, làm trong sạch địa bàn trên toàn quốc; toàn lực lượng sẵn sàng về trang thiết bị, phương tiện, vũ khí và hậu cần với tinh thần cao nhất;

Qua đó, đảm bảo phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng quân đội, các bộ, ban, ngành và địa phương, đặc biệt là UBND TP Hà Nội.

"Đến thời điểm này, lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho các hoạt động trọng tâm trong tháng 8. Các sự kiện này đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân" - Chánh Văn phòng Bộ Công an nói và mong các cơ quan báo chí quan tâm, phối hợp đưa tin, góp phần vào thành công chung của các sự kiện.

Chuẩn bị diễn ra hai buổi tổng hợp luyện

Cũng tại họp báo, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn,Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cung cấp thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị diễu binh, diễu hành phục vụ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết hoạt động diễu binh, diễu hành được Trung ương giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội và các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2-9.

Các đơn vị chức năng đã khảo sát thực tế tại Quảng trường Ba Đình, khu vực tập kết, tuyến đường diễu binh diễu hành, tổ chức hội thảo và xin ý kiến các bộ ngành, địa phương liên quan.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, thông tin về thời gian diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, tham gia diễu binh, diễu hành có sáu lực lượng. Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm bốn khối nghi trượng và 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong 43 khối này, có 26 khối do Quân đội đảm nhiệm và 17 khối do Bộ Công an đảm nhiệm. Việt Nam cũng đã mời bốn nước tham gia gồm Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết khối diễu binh trên biển sẽ diễn ra đồng thời tại tỉnh Khánh Hòa, được truyền hình trực tiếp từ biển về Quảng trường Ba Đình.

Đối với diễu hành khối quần chúng và khối văn hóa, thể thao, sau khi tiến qua lễ đài sẽ được phân tuyến di chuyển và tham gia giao lưu văn hóa, văn nghệ tại Cung Văn hóa Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Liên quan đến kết quả tập luyện, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức huấn luyện từ đầu tháng 5. Hiện các lực lượng đã tổ chức hợp luyện bốn buổi và tổng hợp luyện hai buổi.

Qua các buổi hợp luyện và tổng hợp luyện, chất lượng đều đạt yêu cầu, thực hiện đúng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Đến nay, tinh thần, trách nhiệm, sức khỏe và điều kiện kỹ thuật của các khối đều sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính thức.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cũng thông tin, vào 20 giờ ngày 21 và 24-8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện lực lượng vũ trang; sơ duyệt cấp Nhà nước vào 20 giờ ngày 27-8; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6 giờ30 ngày 30-8; và lễ kỷ niệm chính thức diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 2-9.

Cũng theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, thông qua hoạt động diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Cùng với đó là sự phát triển không ngừng, lớn mạnh của Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Đồng thời, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khắc sâu đạo lý "uống nước nhớ nguồn" thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh xương máu vì độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.