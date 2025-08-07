Lễ 2-9, người dân về quê qua Bến xe Miền Tây lưu ý 07/08/2025 10:17

(PLO)- Từ ngày 29-8 đến 2-9, bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ 227.000 hành khách với 9.570 chuyến xe.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách dịp Lễ Quốc khánh 2-9-2025.

Theo phương án các ngày nghỉ lễ trong năm 2025 đã được Chính phủ thông qua, công chức, viên chức và người lao động trong dịp lễ 2-9-2025 được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30-8 đến hết 2-9. Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (Bến xe Miền Tây) đã sẵn sàng kế hoạch phục vụ hành khách dịp lễ lớn này.

Cụ thể, bến xe dự báo sản lượng xe tăng hơn 5% và hành khách tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024. Dự báo ngày cao điểm là 30-8, hành khách xuất bến có thể đạt 65.500 khách/ngày và lượng xe xuất bến 2.250 xe/ngày. So với cùng kỳ, sản lượng hành khách tăng hơn 5% và sản lượng xe tăng hơn 7%.

Từ ngày 29-8 đến 2-9, bến xe dự kiến phục vụ khoảng 227.000 hành khách, tương ứng với 9.570 chuyến xe. Bến xe sẽ bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé.

Giá vé dịp lễ 2-9 tại bến xe Miền Tây tăng không quá 40%.

Các tuyến xe thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày; các tuyến khu vực Tây Nguyên, mức tăng giá và thời điểm tăng theo kế hoạch phục vụ lễ của bến xe Miền Đông.

Các tuyến đường khu vực Đông Nam Bộ, miền Trung, miền Bắc... mức tăng giá và thời điểm tăng giá theo kế hoạch phục vụ lễ của Bến xe Miền Đông mới.

Bến xe sẽ phối hợp cùng Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Đồng Nai phân luồng giao thông trục đường Quốc lộ 1, cao tốc TP.HCM - Trung Lương – Mỹ Thuận, cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận và cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây trong các ngày dịp lễ.

Bến đề nghị Sở Xây dựng xét cấp cho bến xe 100 phù hiệu xe chạy tuyến cố định tăng cường (50 phù hiệu đối với xe chạy cự ly từ 300km trở xuống và 50 phù hiệu đối với xe chạy cự ly lớn hơn 300km) để cấp cho các xe tăng cường giải tỏa hành khách, đồng thời hỗ trợ tăng cường xe buýt cho bến xe để kịp thời giải tỏa hành khách vào các ngày cao điểm.

Đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bến trong những ngày cao điểm dịp lễ.