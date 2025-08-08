Ra mắt nền tảng tra cứu chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 08/08/2025 17:34

(PLO)- Hà Nội ra mắt nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam” nhằm cung cấp thông tin tập trung, chính thống và có tương tác về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Ngày 8-8, TP Hà Nội ra mắt nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam”. Đây là trung tâm thông tin số chính thức phục vụ chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam” tích hợp website a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng “A80 – Tự hào Việt Nam” trên App Store, Google Play cung cấp lịch sự kiện, bản đồ số thời gian thực, hình ảnh – video trực tiếp, cùng trợ lý ảo AI hỗ trợ tra cứu, điều hướng, cảnh báo giao thông.

Người dân và du khách có thể truy vào các địa chỉ số ở trên để bắt đầu hành trình kết nối, đồng hành cùng những mốc son vẻ vang của dân tộc.

Với giao diện hiện đại, bản sắc Thăng Long – Hà Nội và nhiều tiện ích số như bản đồ thời gian thực, trợ lý ảo AI, thư viện ảnh – video trực tiếp, “A80 – Tự hào Việt Nam” hứa hẹn trở thành “người bạn đồng hành” của người dân, du khách trong mùa đại lễ.

Sau đây là video giới thiệu về nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam”: