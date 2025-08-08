Hà Nội ra mắt nền tảng số 'A80 – Tự hào Việt Nam' hướng tới Quốc khánh 2-9 08/08/2025 13:39

(PLO)- Sáng 8-8, TP Hà Nội ra mắt nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam” hướng tới chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Lễ ra mắt diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Cục Báo chí – Bộ VH-TT&DL, các sở, ban, ngành, cùng đại diện nhiều cơ quan báo chí, doanh nghiệp và chuyên gia. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện chính trị – văn hóa trọng đại của cả nước trong năm 2025.

Trung tâm thông tin số cho đại lễ quốc gia

Theo Sở VH&TT Hà Nội, nền tảng “A80 – Tự hào Việt Nam” được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác mọi nội dung liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể dễ dàng tra cứu lịch trình diễu binh – diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa – lịch sử, cũng như thông báo của cơ quan chức năng về tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế. Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp thông tin hậu trường, hình ảnh, video truyền hình trực tiếp và những khoảnh khắc đáng nhớ từ khắp mọi miền.

Các đại biểu bấm nút khai trương nền tảng số “A80 – Tự hào Việt Nam” gồm website https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động, phục vụ tuyên truyền, kết nối cộng đồng hướng tới chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Website có giao diện hiện đại, tươi vui nhưng trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long – Hà Nội với gam màu đỏ – vàng rực rỡ. Trang chủ nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập và đoàn diễu binh tiến bước, gợi lại những thời khắc lịch sử thiêng liêng.

Các chuyên mục được bố cục trực quan, dễ sử dụng, từ danh sách sự kiện, thư viện ảnh – video, đến bản đồ số tra cứu sự kiện theo thời gian thực. Website cũng tích hợp mạng xã hội, tạo không gian để lan tỏa cảm xúc yêu nước và kết nối cộng đồng.

Nền tảng A80 được trang bị nhiều tiện ích hỗ trợ người dân và du khách. Chatbot AI đóng vai trò “trợ lý ảo”, sẵn sàng tư vấn thông tin, chỉ dẫn đường đi, nhắc lịch tham gia sự kiện theo thời gian thực. Bản đồ số tương tác liên tục cập nhật vị trí diễn ra hoạt động, màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, khu ăn uống…

Hệ thống còn tích hợp tính năng cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình, giúp người tham dự di chuyển an toàn, tránh ùn tắc. Những giải pháp này thể hiện sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và thiết kế nhân văn, đặt trải nghiệm người dân làm trung tâm.

Người bạn đồng hành để người dân, du khách xem đại lễ

Không chỉ dừng ở việc cung cấp thông tin, “A80 – Tự hào Việt Nam” còn là nơi lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc. Mục “80 đẹp lắm” tổng hợp ảnh, video từ cộng đồng, tạo nên bức tranh sống động về một Việt Nam hướng về lịch sử.

Công cụ tạo thiệp, avatar cờ đỏ sao vàng giúp người dùng dễ dàng chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội. Người dân cũng có thể tự tổ chức hoạt động hưởng ứng tại địa phương, truyền thông qua chính nền tảng này.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP Hà Nội cho biết nền tảng A80 không chỉ là cổng thông tin điện tử, mà còn là “người bạn đồng hành” của người dân và du khách trong hành trình tìm hiểu, trải nghiệm và sống trọn từng khoảnh khắc của đại lễ.

Bà Hương nhấn mạnh, quá trình xây dựng hệ sinh thái số A80 nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VH-TT&DL, Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND TP Hà Nội; sự phối hợp của nhiều sở, ngành và đồng hành từ Công ty cổ phần VCCorp – đơn vị triển khai giải pháp công nghệ.

“Chúng tôi kỳ vọng A80 sẽ là nhịp cầu kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, truyền cảm hứng và trách nhiệm tới thế hệ trẻ để tiếp bước cha ông, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại,” bà Hương nói.