PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Tinh thần dân tộc của Việt Nam đang được đẩy lên rất mạnh' 16/08/2025 19:04

(PLO)- Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, những ngày qua, tinh thần dân tộc được đẩy lên rất mạnh, chúng ta hoàn toàn có thể biến lợi thế đó trở thành sức mạnh để phát triển văn hoá trong thời gian tới.

Chiều 16-8, Thời báo Văn học Nghệ thuật - Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm Đến với "Con đường tương lai” và phát động cuộc thi viết cùng tên tại TP.HCM.

Nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn và tác phẩm "Con đường tương lai"

Tại buổi tọa đàm, Ban tổ chức (BTC) đã giới thiệu tác phẩm "Con đường tương lai – Tập 1" của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn. Cuốn sách thể hiện tâm huyết của tác giả và Hội đồng khoa học, với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Tác phẩm tập trung vào dự báo và định hướng trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa,...

Nhiều đề xuất trong sách đã được hiện thực hóa sau khi công bố đầu năm 2025.

Tọa đàm Đến với "Con đường tương lai”

Tham dự tại tọa đàm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, bày tỏ sự quan tâm đến những những nội dung liên quan đến văn hoá.

Theo đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đặt ra vấn đề về khả năng dự báo, dự cảm của văn học nghệ thuật góp phần cho việc kiến tạo thế giới.

"Chúng ta đều biết, một trong những chức năng quan trọng của văn học nghệ thuật chính là chức năng dự cảm, dự báo.

Điều này đến từ khả năng bao quát thiên bẩm của người nghệ sĩ, nhà văn qua trải nghiệm cá nhân, qua đánh giá bằng năng lực của mình có thể dự đoán, cảm nhận được sự thay đổi của xã hội" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chia sẻ

Trong cuốn Con đường tương lai, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng bày tỏ sự quan tâm đến chương 4: “Tiến đến nền văn hoá dân tộc bền vững muôn đời – Một số giải pháp quản trị rủi ro về văn hoá".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhận định: "Một xã hội rất cần những lòng tốt, để từ những lòng tốt đó lan toả những yếu tố khác. Chính văn học nghệ thuật của chúng ta đã góp phần tạo ra lòng tốt.

Hiện nay chúng ta có lợi thế vô cùng lớn – khi có thể học được những bài học trong lịch sử qua các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Từ tinh thần dân tộc mà chúng ta học được, chúng ta chuyển sức mạnh tinh thần đó – từ việc giải phóng đất nước – sang tinh thần dân tộc để làm giàu như thế nào? Bài học từ Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc trong việc phát huy những giá trị tinh thần để phát triển đất nước cũng là những bài học mà chúng ta cần phải học trong thời gian tới.

Và tôi tin rằng, tương lai của chúng ta sẽ đến với những câu chuyện đó – khi chúng ta tạo ra những sản phẩm kinh tế, sản phẩm văn hoá mang tinh thần, giá trị Việt Nam – để từ đó, chúng ta định hình và phát triển đất nước của mình" – PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.

Đại diện BTC trao tặng sách và học bổng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính