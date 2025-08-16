NSND Tạ Minh Tâm trình diễn tại đêm khai mạc ‘Giai điệu mùa thu’ lần thứ 14 16/08/2025 07:18

(PLO)- Khai mạc Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu lần thứ 14 chủ đề "Bay lên Việt Nam" với sự góp mặt của nhiều ca sĩ cùng dàn hợp xướng và dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM mang lại nhiều cảm xúc.

Tối 15-8, rất đông người dân đã đến Nhà hát TP từ sớm để được thưởng thức buổi trình diễn khai mạc Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu lần thứ 14 với chủ đề "Bay lên Việt Nam".

Cũng như những lần trước, Liên hoan năm nay tiếp tục tổ chức hoàn toàn miễn phí.

Tham dự chương trình có nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội âm nhạc Việt Nam....

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM trao kỷ niệm chương cho các nhạc sĩ, các đơn vị đồng hành cùng "Giai điệu mùa thu" lần thứ 14. Ảnh: VĂN HÀ

Phát biểu chương trình, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết năm 2025 đánh dấu 20 năm hành trình Giai điệu mùa thu, một chặng đường đáng tự hào với 13 kỳ tổ chức thành công rực rỡ.

"Chặng đường 20 năm qua, không quá dài nhưng với loại hình nghệ thuật được cho là không dễ tiếp cận số đông khán giả thì Liên hoan Giai điệu mùa thu đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng, sự bền bỉ và niềm khát khao mạnh mẽ của các thế hệ lãnh đạo của Sở VH&TT, lãnh đạo Nhà hát TP và đội ngũ văn nghệ sĩ.

Với niềm tin, tâm huyết của nghệ sĩ và tình yêu của công chúng, chúng tôi tin rằng Giai điệu mùa thu năm nay sẽ tiếp tục bay cao, bay xa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của thành phố và đất nước ta" - ông Thuận nói.

NSND Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP và ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP trao tặng kỷ niệm chương cho các nghệ sĩ

Chương trình đêm khai mạc gồm 3 chương do nhạc trưởng Lê Ha My và Trần Nhật Minh lần lượt chỉ huy.

NSƯT Khánh Ngọc với ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người".

Theo đó, chương 1 là những ca khúc như: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Ta tự hào đi lên, Ôi Việt Nam, Khát vọng, Lên Ngàn, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ và khép lại với tốp ca Rạng rỡ Việt Nam.

Chương 1 có sự thể hiện của các nghệ sĩ: NSND Tạ Minh Tâm, NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Phạm Trang, Duyên Huyền, Đào Mác.

Tiết mục "Ta tự hào đi lên", "Ôi Việt Nam của ca sĩ Đào Mác".

Ca sĩ Phạm Trang thể hiện ca khúc "Khát vọng".

Ca sĩ Duyên Huyền với ca khúc "Lên ngàn".

Tiết mục "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" do NSND Tạ Minh Tâm trình bày

Tốp ca "Rạng rỡ Việt Nam" khép lại chương 1

Sang chương 2 và 3 do nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM với những tác phẩm nổi bật trong kho tàng khí nhạc giao hưởng Việt Nam như: Overture (khúc mở màn) Mùa xuân thế kỷ của nhạc sĩ Hoàng Cương, Duet Mị Châu Trọng Thủy trích từ vũ kịch Ngọc trai đồ của nhạc sĩ Ca Lê Thuần.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy chương 2 và 3

Chương 3 là từ tác phẩm Tượng đài vô danh của nhạc sĩ Đức Trịnh và tác phẩm Rhapsody Việt Nam của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Ông Trần Thế Thuận và các nhạc sĩ tặng hoa cho các nghệ sĩ sau khi kết thúc chương trình