Nhân chứng trong vụ cướp máy bay năm 1978 xuất hiện tại buổi ra mắt phim 'Tử chiến trên không' 12/08/2025 18:22

(PLO)- Buổi ra mắt phim Tử chiến trên không có sự xuất hiện của 4 nhân chứng trong vụ không tặc diễn ra năm 1978 .

Chiều 12-8, đại diện nhà sản xuất (NSX), đạo diễn và dàn diễn diễn viên của phim Tử chiến trên không đã gặp gỡ báo chí nhằm thông tin về dự án.

Đạo diễn Hàm Trần chia sẻ

Sau những ngày đồn đoán, đạo diễn chính thức của phim Tử chiến trên không đã chính thức lộ diện, đó là đạo diễn Hàm Trần. Tên đạo diễn Lê Nhật Quang được phía NSX công bố trước đó là một tên gọi khác của anh.

Nói về điều này, đạo diễn Hàm Trần cho biết Lê Nhật Quang chỉ là một nickname khác của mình.

"Tại vì Tử chiến trên không thực sự rất khó làm. Mỗi bộ phim không chỉ có đạo diễn mà còn có ê-kíp, sản xuất, và nhiều người lắm để thực hiện được bối cảnh, trang phục..

Do đó, phim là của tất cả mọi người chứ không phải của riêng tôi nên tôi muốn sử dụng cái tên này để mọi người không quá tập trung vào nó" – đạo diễn Hàm Trần chia sẻ.

Tử chiến trên không là phim điện ảnh hành động - kịch tính, được lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau năm 1975.

Điện ảnh Công an nhân dân chỉ đạo sản xuất bộ phim và là bảo chứng cho tính chân thực của chất liệu lịch sử và những tư liệu an ninh hàng không, góp phần tái hiện câu chuyện sống động và thuyết phục.

Ê-kíp phim đã phục dựng lại toàn bộ máy bay bằng những thiết bị cũ của hàng không Việt Nam những năm 1975 cũng như tái hiện bối cảnh trong quá khứ qua trang phục, hoá trang và màu phim…

Được biết, mô hình máy bay DC-4 trong phim trường được dàn dựng gần như theo tỉ lệ 1:1 với máy bay thật. Một số khoang được nới rộng để phù hợp với quá trình quay phim.

Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc điện ảnh Công an Nhân dân

Tham dự tại buổi ra mắt, Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc điện ảnh Công an Nhân dân (CAND) nhận định từ trước đến nay chưa có một dự án nào liên quan đến đề tài không tặc.

"Có thể đề tài này ở nước ngoài khai thác rất nhiều nhưng ở Việt Nam thì đây là dự án đầu tiên. Chúng tôi hi vọng sản phẩm đầu tiên mang đến một món ăn mới, một luồng gió mới và mang lại những cảm xúc cho khán giả về cuộc chiến bảo vệ sự bình yên trên bầu trời Việt Nam" – Trung tá Trần Nam Chung bày tỏ.

Đồng thời, Trung tá Trần Nam Chung cũng biết ê-kíp không có tham vọng bê nguyên xi các sự kiện đã xảy ra để đưa vào phim.

"Lịch sử hàng không Việt Nam có hai vụ không tặc là vào năm 1977 và 1978. Nội dung Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ các vụ không tặc đó và một số tình tiết ở trên phim được lấy từ những sự kiện bên ngoài.

Rất nhiều tình tiết từ hai vụ không tặc nhưng chúng tôi không có điều kiện chuyển tải trong phim như vụ không tặc nhảy khỏi máy bay rơi xuống sông Nhật Lệ… " - Trung tá Trần Nam Chung nói.

Bên cạnh đó, Trung tá Trần Nam Chung khẳng định NSX Điện ảnh CAND và các bên từ khi bắt đầu xây dựng bộ phim không hề có mong muốn xây dựng hình tượng gì về người chiến sĩ CAND.

"Thực tế, bối cảnh, nhân vật, các cô chú, lực lượng cảnh vệ thời đó có một số người từ công an, quân đội sang và chúng tôi xây dựng hình tượng những anh hùng trong một hoàn cảnh anh hùng. Họ đã chiến đấu trong một bối cảnh anh hùng để giữ tính mạng cho người dân" - Trung tá Trần Nam Chung nói thêm.

Từ trái sang: Hoa tiêu (hướng dẫn đường trên không) Nguyễn Văn Hương; Ngô Kim Thanh, Huỳnh Thu Cúc và cơ trưởng Phạm Trung Nam

Đặc biệt tại buổi giới thiệu dự án còn có sự xuất hiện của 4 nhân chứng trong vụ cướp máy bay hướng bay Đà Nẵng – TP.HCM của Hàng không dân dụng Việt Nam vào ngày 28-6-1978 đó là cơ trưởng Phạm Trung Nam, hai tiếp viên Ngô Kim Thanh, Huỳnh Thu Cúc và Hoa tiêu (hướng dẫn đường trên không) Nguyễn Văn Hương.

Cơ trưởng Phạm Trung Nam chia sẻ về ngày kinh hoàng

Tại buổi giao lưu, 4 nhân chứng đã có dịp ôn lại ngày “kinh hoàng khó quên” trong đời của mình.

Chia sẻ của tiếp viên Ngô Kim Thanh

Tử chiến trên không có sự tham gia của Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Trâm Anh, Thanh Sơn, Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy, Xuân Phúc, Lợi Trần, Tiểu Bảo Quốc… Phim dự kiến khởi chiếu ngày 19-9-2025.