Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam 18/08/2025 05:38

(PLO)- Tại lễ công bố di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá hình ảnh di sản, trong đó mỗi người dân sẽ là một “đại sứ văn hóa”.

Tối 17-8, tại danh thắng Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình công bố giá trị nổi bật toàn cầu Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa Thế giới.

Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình công bố giá trị nổi bật toàn cầu Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa Thế giới. Ảnh: TT

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Sau 11 năm, kể từ khi Quần thể danh thắng Tràng An được công nhận là Di sản thế giới (năm 2014), đến nay Việt Nam có thêm Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam.

Sự kiện này là niềm vui lớn cũng là sự ghi nhận một hành trình xây dựng hồ sơ đề cử gian nan đã thành công của Việt Nam và các địa phương trong vùng di sản.

8 Di sản thế giới của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh 1 Vịnh Hạ Long; 2 Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; 3 Hoàng thành Thăng Long; 4 Thành nhà Hồ; 5 Cố đô Huế; 6 Phố cổ Hội An; 7 Thánh địa Mỹ Sơn; 8 Khu danh thắng Tràng An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc ghi danh Di sản này đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với giá trị của di sản và những tư tưởng nhân văn tốt đẹp của Phật giáo Trúc Lâm do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập, cũng như những nỗ lực của các địa phương trong gìn giữ, bảo vệ di sản. Vai trò, vị thế của di sản được nâng cao trên trường quốc tế cũng đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), tỉnh Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng), các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục những khó khăn để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức vận động và bảo vệ thành công Hồ sơ đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi vào danh mục di sản thế giới.

Hàng nghìn người dân, chư tăng, phật tử tham dự chương trình. Ảnh: TT

“Đặc biệt, tôi đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh là địa phương chủ trì, giữ vai trò then chốt, bền bỉ trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ thành công Hồ sơ” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Lan tỏa hình ảnh Di sản

Để tiếp tục bảo vệ, phát huy những giá trị nổi bật toàn cầu Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hải Phòng tham mưu Chính phủ hoàn thiện và bổ sung các văn bản luật, quy chế, quy định ở cấp quốc gia và các cấp chính quyền địa phương để có thể bảo vệ đầy đủ, mọi mặt cho di sản thế giới liên tỉnh.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với ba phần: “Theo dấu chân Phật Hoàng”, “Hào khí Trúc Lâm – tinh thần Việt muôn đời” và “Hào khí vươn mình – khát vọng Việt Nam”. Ảnh: TT

Cùng với đó, quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của bộ máy quản lý di sản thế giới tại các cơ quan liên quan ở Trung ương và các cấp chính quyền địa phương cùng phối hợp với cộng đồng trong việc bảo vệ di sản liên tỉnh. Trong đó, bên cạnh cơ quan trực tiếp quản lý được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất và nguồn kinh phí, cần có các ủy ban/hội đồng tư vấn về bảo tồn, tập trung đầy đủ thành viên của các bên liên quan nhằm phát huy được công sức, trí tuệ, sáng kiến của tất cả các thành viên trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng yêu cầu xây dựng các kế hoạch quản lý phù hợp với Di sản, giao cho tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ trì xây dựng và chủ trì triển khai. Trong đó nhận diện đầy đủ những nguy cơ ảnh hưởng tới di sản để đưa ra kế hoạch hành động cụ thể nhằm ngăn chặn, giảm thiểu những nguy cơ đó; đưa ra các kế hoạch quản lý chi tiết để ứng phó với những nguy cơ về rủi ro, thiên tai có thể xảy ra và kế hoạch quản lý du khách.

Các tiết mục đặc sắc tại chương trình nghệ thuật. Ảnh: TT

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới trong mối liên kết chặt chẽ với di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể khác trong khu vực. Các hoạt động này luôn hướng tới việc đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững của UNESCO và cần phải được áp dụng một cách có hệ thống, với sự tham gia của nhiều chủ thể quản lý có liên quan.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá hình ảnh di sản. Mỗi người dân sẽ là một “đại sứ văn hóa” trong việc tiếp tục lan tỏa giá trị, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đặc sắc của Quần thể di tích và danh thắng đặc biệt quan trọng này đến với bạn bè quốc tế, thông qua các sự kiện văn hóa, nhất là trên các nền tảng số.