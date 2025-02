Hàng nghìn người về khai hội Xuân Yên Tử 2025 07/02/2025 15:48

Sáng 7-2 (ngày 10 tháng Giêng), tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí đã diễn ra lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2025.

Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2025

Lễ khai hội Xuân Yên Tử là hoạt động văn hóa thường niên mở màn cho 3 tháng hội xuân, nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của khu di tích Yên Tử. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh của Yên Tử tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Năm nay, Lễ khai hội Xuân Yên Tử truyền thống được tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm, mang đậm bản sắc của dân tộc.

Trong đó phần lễ khai hội với các nghi thức, như: Gióng trống, thỉnh chuông khai hội; các nghi lễ tâm linh (dâng lễ, lễ cầu Quốc thái dân an; lễ đóng dấu thiêng Yên Tử).

Các đại biểu dâng hương, làm lễ cầu Quốc thái, dân an.

Đặc biệt, nghi lễ rước kiệu năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với sự tham gia của 11 đội kiệu từ các địa phương thuộc thành phố Uông Bí và Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài phần lễ được tổ chức trang trọng, Hội Xuân Yên Tử năm nay có các hoạt động văn hoá đặc sắc như: Đêm Hội hoa đăng, cầu nguyện Quốc thái dân an; tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ truyền thống…

Ngay trong ngày khai hội, dù trời lạnh và có mưa nhẹ, dù vậy có rất đông tăng ni, Phật tử, nhân dân và khách du lịch hành hương về Yên Tử.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương làm lễ đóng dấu thiêng Yên Tử

Để phục vụ chu đáo nhu cầu du khách, TP Uông Bí và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có sự chủ động, chu đáo, xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai hội xuân, đón khách tham quan Yên Tử và các lễ hội trên địa bàn thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, đảm bảo an toàn cho du khách đến du xuân và tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo văn minh, lịch sự, đảm bảo đúng quy định.

Hàng nghìn người dự lễ khai hội Xuân Yên Tử 2025