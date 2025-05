Sẽ tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử trong 4 ngày 23/05/2025 15:33

Sáng 23-5, tại Uông Bí (Quảng Ninh), Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo thông tin về sự kiện tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử - Khu Di tích danh thắng Yên Tử.

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị, phục vụ đã và đang được gấp rút thực hiện đúng kế hoạch. Theo kế hoạch, lễ cung rước và an vị xá Lợi Đức Phật từ chùa Phúc Sơn (Bắc Giang) về Khu di tích danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, Quảng Ninh) sẽ được tổ chức từ 13 giờ đến 18 giờ ngày 25-5.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại buổi họp báo. Ảnh: X.Đ

Lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm Yên Tử sẽ diễn ra từ 19 giờ ngày 25-5 đến 12 giờ ngày 28-5.

Lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại Chùa Hoa Yên vào ngày 27-5. Lễ tạ và cung rước xá lợi Đức Phật lên xe về chùa Chuông (Hưng Yên) ngày 28-5.

Trong quá trình chiêm bái xá lợi Đức Phật, Ban tổ chức không thu các loại lệ phí và sẽ phát thức ăn nhẹ, nước uống miễn phí phục vụ du khách. Đồng thời, Ban tổ chức lưu ý mọi người mặc trang phục trang nghiêm, ứng xử văn hóa, không mang hương hoa lễ vật tiến cúng tại nơi chiêm bái.

Cũng tại buổi họp báo, đại diện các sở, ngành liên quan cũng thông tin, làm rõ nội dung mà báo chí quan tâm: Trang trí, phương án bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm và công tác phối hợp giữa các lực lượng bảo đảm sự kiện.

Theo đó, công tác chuẩn bị các điều kiện cung rước, tôn trí và chiêm bái xá Lợi Đức Phật đang được gấp rút triển khai đảm bảo trang nghiêm, thành kính, thể hiện lòng tri ân và tôn kính đối với Đức Thế Tôn.

Mọi công tác chuẩn bị, phục vụ lễ cung rước, tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật đã và đang được gấp rút thực hiện đúng kế hoạch. Ảnh: X.Đ

Có 10 cổng từ kiểm soát an ninh, hàng rào phân luồng, hệ thống camera giám sát được lắp đặt trên toàn tuyến; 8 chốt giao thông được bố trí từ Dốc Đỏ vào Yên Tử cùng nhiều bãi đỗ xe lớn. Hơn 3.000 tình nguyện viên và nhân sự phục vụ được huy động từ Giáo hội Phật giáo, các doanh nghiệp và địa phương.

Đồng thời, hơn 200 quạt hơi nước, nhà bạt che nắng, áo mưa, quạt giấy, khẩu trang được bố trí dọc các tuyến đường để hỗ trợ người dân.

Quảng Ninh cũng bố trí 8 tổ y tế, 8 xe cấp cứu thường trực, 15-20 giường bệnh riêng tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cùng phương án chống dịch và đảm bảo an toàn thực phẩm nghiêm ngặt.

Cùng với đó là hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ tham gia hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an ninh trật tự cho du khách đến chiêm bái.