Phim Mưa đỏ vượt mốc 300 tỉ đồng, hiện tượng chưa từng có của dòng phim chiến tranh 31/08/2025 07:43

(PLO)- Phim Mưa đỏ của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền đã vượt mốc 304,8 tỉ đồng chỉ sau 9 ngày ra rạp, đánh dấu một hiện tượng chưa từng có của dòng phim chiến tranh, lịch sử.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến 7 giờ sáng 31-8, phim Mưa đỏ của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền đã vượt mốc 304,8 tỉ đồng chỉ sau 9 ngày ra rạp.

Riêng trong ngày 30-8, phim thu về hơn 43,7 tỉ đồng với hơn 444.865 vé bán ra và 4.937 suất chiếu trên toàn quốc.

Hiện tượng của dòng phim chiến tranh

Với thành tích này của phim Mưa đỏ, tính riêng trong 2025 đây là phim duy nhất có doanh thu hơn 40 tỉ trong 1 ngày ngoài phim Tết của Trấn Thành.

Theo trang thống kê doanh thu phòng vé Việt Box Office Vietnam, trong ngày 30-8, Mưa đỏ chỉ còn thiếu 1,7 tỉ đồng để vượt kỷ lục doanh thu trong ngày: 43,9 tỉ mà phim Mai lập được vào ngày 14-2-2024. Phim Mai của Trấn Thành bán được 448.295 vé trong ngày này.

Phim Mưa đỏ hiện chỉ đứng sau phim Mai của Trấn Thành về cột mốc 300 tỉ. Ảnh: ĐPCC

Và cũng với thành tích đạt doanh thu vượt mốc 300 tỉ đồng, phim Mưa đỏ chỉ đứng sau Mai của Trấn Thành (8 ngày). Trước đó loạt phim ăn khách đạt mốc 300 tỷ lần lượt là: Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải (hơn 10 ngày), Nhà bà Nữ (11 ngày), Bộ tứ báo thủ (12 ngày) và Bố già (15 ngày).

Và với tốc độ doanh thu đạt được theo hướng tích cực nhiều ý kiến cho rằng phim sẽ nhanh chóng vượt qua Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành (332 tỉ đồng) chiếu hồi dịp Tết Nguyên Đán 2025.

Có thể nói, thành tích này của Mưa đỏ được xem là một điều chưa từng có đối với dòng phim chiến tranh của thị trường Việt và và khẳng định sức hút đặc biệt của điện ảnh Việt khi khai thác đề tài chiến tranh, lịch sử.

Mưa đỏ được xem là hiện tượng chưa từng có của dòng phim chiến tranh tại Việt Nam

Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, phim hoàn toàn có khả năng sánh ngang, thậm chí vượt qua Mai để để trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

Sẽ còn bùng nổ?

Không chỉ “đánh bại” nhiều kỷ lục của phòng vé Việt đối với loạt phim thương mại, phim Mưa đỏ còn tạo nên một hiện tượng mới khi thu hút đông đảo người xem ở nhiều lứa tuổi, từ cựu chiến binh, học sinh, sinh viên cho tới khán giả trẻ vốn quen thuộc với các dòng phim giải trí.

Hiện tại, tính đến sáng 31-8, phim đã có hơn 5.200 suất chiếu với 282,5 ngàn vé bán ra. Thậm chí nhiều khung giờ khuya cũng được mở để đáp ứng nhu cầu khán giả. Ảnh: ĐPCC

Kỳ nghỉ lễ 2-9 chỉ vừa mới bắt đầu. Năm nay thời gian nghỉ kéo dài 4 ngày. Đây là điều kiện khách quan thuận lợi cho Mưa đỏ tiếp tục bùng nổ phòng vé trong những ngày tới.

Những ngày qua, sức nóng của Mưa đỏ cũng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi suốt những ngày qua.

Theo Google Trends, Mưa đỏ liên tục nằm trong nhóm từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, đồng thời nhận hàng nghìn đánh giá tích cực từ khán giả.

Đông đảo khán giả đi xem phim Mưa đỏ. Ảnh: ĐPCC

Trên Google User Rating, phần lớn người xem chấm 5 sao, khen ngợi câu chuyện xúc động về thời chiến và tinh thần dân tộc được khắc họa chân thực.

Trailer của bộ phim (dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên) cũng đã thu hút hàng triệu lượt xem, gây ấn tượng mạnh bởi những trường đoạn chiến trường khốc liệt xen lẫn khoảnh khắc nhân văn sâu sắc.