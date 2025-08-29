Nguyễn Văn Chung chọn viết nhạc yêu nước, dù chưa chắc có thu nhập 29/08/2025 18:27

(PLO)- Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, một trong những gương mặt tiêu biểu của văn nghệ sĩ TP.HCM, đã chuyển hướng sang sáng tác nhạc yêu nước, sau thời gian dài gắn bó với nhạc thị trường từng mang lại cho anh nguồn thu nhập khoảng 1 tỉ đồng/năm.

Sáng 29-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển TP.HCM nhanh và bền vững trong thời kỳ mới".

Tại đây, bên cạnh việc phản ánh những thực trạng khó khăn và thách thức phải đối mặt, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp góp phần thúc đẩy tăng hiệu quả vai trò của đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ, đặc biệt là văn nghệ sĩ trẻ trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, nhận định trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, TP.HCM nói riêng, đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ luôn đóng vai trò nòng cốt.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên Giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM

"Việc phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ này trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đồng thời cũng bộc lộ những thách thức cần được nhìn nhận và giải quyết một cách thấu đáo" - ông Đức nêu.

Các văn nghệ sĩ và đại biểu tham gia hội thảo

Bà Đinh Thị Thanh Thuỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, cũng nhận định: "Nhiều trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là những tấm gương trong lao động, học tập, nghiên cứu và sáng tạo, dấn thân vì dân, vì nước, vươn lên ngang tầm khu vực và thế giới, được quốc tế vinh danh, được công chúng yêu thích và mến mộ" - bà Thủy nêu.

Tại hội thảo, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ TP.HCM đang có hai dòng chảy phát triển song song trong lĩnh vực văn hoá - nghệ thuật. Một bên là các ngành như âm nhạc, điện ảnh,… và các loại hình này kết nối rất tốt với công nghệ và thị trường.

"Tuy nhiên, song song đó những lĩnh vực trụ cột bản sắc văn hoá như sân khấu truyền thống, văn học, điêu khắc… đang gặp nhiều vấn đề như thiếu cơ chế hỗ trợ, thiếu đường đến với công chúng, thiếu động lực nội sinh để đổi mới." - NSƯT Hạnh Thuý nói.

NSƯT Hạnh Thuý phát biểu tại hội thảo.

Từ thực trạng trên, NSƯT Hạnh Thúy cho rằng không thể dồn toàn bộ đầu tư văn hoá - nghệ thuật vào “một rổ”, mà cần phân định rõ: Ngành nào cần cứu gấp, ngành nào cần bứt tốc và ngành nào cần một nền tảng chính sách ổn định để hỗ trợ lâu dài.

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM

Về lĩnh vực âm nhạc, PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, cho hay Hội âm nhạc TP.HCM trước đây chỉ kết nạp những hội viên có bằng âm nhạc nhưng cũng có những phá lệ và đạt được những thành công như Nguyễn Văn Chung.

"Dù không có bằng đại học chuyên về âm nhạc nhưng Nguyễn Văn Chung lại có những tác phẩm ấn tượng. Với sự mời gọi của Hội Âm nhạc TP, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chuyển từ chuyên viết nhạc thị trường có thu nhập 1 tỉ/năm để chuyển qua viết những bài mà vừa qua đã tạo nên những tác động xã động xã hội rất lớn" - PGS.TS Liêm nói và nêu lên thắc mắc về vài trò của Hội Âm nhạc trong chuyện này.

"Với người chuyên môn làm nhạc thị trường, tạo ra thu nhập lớn như vậy tại sao bạn ấy có thể chuyển qua làm một việc chưa chắc đã có thu nhập? Không riêng gì Nguyễn Văn Chung mà còn nhiều trường hợp khác tương tự. Vậy thì vai trò của Hội trong câu chuyện này là gì, làm sao để ghi nhận và tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ như thế?" - PGS.TS Liêm nêu vấn đề.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong những văn nghệ sĩ tiêu biểu được công chúng chú ý nhiều trong thời gian qua.

Phát biểu tổng kết, ông Dương Anh Đức đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ. Lấy dẫn chứng những concert gần đây thu hút hàng chục ngàn người xem, những bộ phim có doanh thu trăm tỉ, ông Đức cho rằng những thành tựu rất đáng ghi nhận.

Qua đó, ông Đức đưa ra bài học kinh nghiệm quan trọng trong việc phát huy đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ TP.HCM như nhận thức sâu sắc vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ trong đóng góp nền tảng, tạo giá trị và động lực phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của TP và đất nước.

Cạnh đó, là tiếp tục hoàn thiện chính sách, cơ chế, xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, cởi mở, tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần và tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tăng cường niềm tin và tạo điều kiện cho họ cống hiến.

