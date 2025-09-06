Dàn thí sinh của Miss Grand Vietnam 2025 khoe vóc dáng gợi cảm với bikini 06/09/2025 13:06

(PLO)- Top 35 của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 khoe vóc dáng gợi cảm, nóng bỏng trong trang phục bikini để tranh vé vào top 20.

Ban tổ chức (BTC) công bố bộ ảnh Grand Shoot của Top 35 thí sinh Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025.

Từ trái sang: Người đẹp Nguyễn Phương Hoa (TP.HCM), Phan Như Thùy (Đà Nẵng), Nguyễn Hồng Ngân (TP.HCM), Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau)

Phần thi Grand Shoot do Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Giám đốc Điều hành Miss Grand Vietnam 2025 đề xuất với mong muốn cho các thí sinh có thêm cơ hội thể hiện bản thân.

Bộ ảnh được bởi nhiếp ảnh gia Hoàng Phúc và các thí sinh diện trang phục bikini của NTK Duy Trần, kết hợp cùng tà lụa bay bổng, giúp tôn lên đường cong hình thể.

Từ trái sang: Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Lê Thị Hà Vi (Hà Nội), Dương Ngọc Trâm (Cần Thơ) và Nguyễn Thị Yến Nhi (Đắk Lắk)

Nếu Grand Walk thử thách khả năng trình diễn, bao gồm catwalk, thần thái của thí sinh trên sân khấu thì Grand Shoot là nơi họ thể hiện khả năng tạo dáng trước ống kính máy ảnh.

Từ trái sang: Phan Thị Hồng Yến (An Giang), Nguyễn Thị Diệu Huê (Cần Thơ), Nguyễn Thị Kim Anh (Hưng Yên) và Phạm Yến (TP.HCM)

Trong khoảng thời gian giới hạn, mỗi cô gái tạo dáng để cho ra hai bức ảnh bán thân và toàn thân thể hiện vẻ đẹp riêng và tôn lên thiết kế.

Từ trái sang: Đinh Y Quyên (Gia Lai), Mlô H Senaivi (Đắk Lắk), Đỗ Thị Tường Vi (TP.HCM) và Phạm Khánh Ngân (Đồng Nai).

Trong bộ ảnh Grand Shoot vừa được công bố, 35 thí sinh hóa thân thành những nữ thần quyến rũ, khoe sắc vóc giữa không gian sang trọng, đậm chất châu Âu với background là những mảng kính và tường dát vàng.

Từ trái sang: Nguyễn Thị Loan (Tuyên Quang), Nguyễn Thị Cẩm Hằng (Vĩnh Long), Nguyễn Thị Hồng (Hải Phòng) và Lê Tuyết Nhi (Quảng Ngãi)

Toàn bộ quá trình thí sinh thực hiện phần thi Grand Shoot đều được theo dõi và đánh giá bởi Hội đồng giám khảo bao gồm Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Á hậu Lâm Bích Tuyền…

Từ trái sang: Trần Thị Xuân Dung (Khánh Hoà), Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên (Cần Thơ),Tống Thị Lan Anh (Ninh Bình), Quách Anh Thư (Cà Mau)

Với vai trò huấn luyện viên tại Miss Grand Vietnam 2025, Á hậu Lâm Bích Tuyền tiếp tục đồng hành cùng thí sinh trong buổi chụp hình, trực tiếp chỉnh sửa cách tạo dáng, biểu cảm gương mặt để các thí sinh có những bức ảnh ấn tượng nhất.

Từ trái sang: Bùi Thu Thủy (Hưng Yên), Bùi Thị Uyên Phương (Đắk Lắk),Mai Thị Thùy Linh (Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Kiều My (Tây Ninh)

Top 10 đề cử cho phần thi Grand Shoot bao gồm 5 thí sinh có điểm bình chọn cao nhất của khán giả và 5 thí sinh do Ban giám khảo lựa chọn.

Từ đó, Ban giám khảo sẽ quyết định người chiến thắng cuối cùng, nhận được tấm vé vào thẳng Top 20 chung cuộc của Miss Grand Vietnam 2025.

Từ trái sang: LiLy Chen (Tây Ninh), Văn Minh Trúc (Lâm Đồng), Phạm Tùng Chi (Hà Nội), Ngô Thái Ngân (Vĩnh Long)

Sau loạt phần thi, các thí sinh sẽ tham gia buổi Họp báo công bố Vương miện Miss Grand Vietnam 2025 vào ngày 7-9 tới. Trong khuôn khổ sự kiện, các người đẹp tiếp tục thể hiện bản thân trong phần thi Grand Heat.

Từ trái sang: La Ngọc Phương Anh (An Giang), Đào Quỳnh Anh (Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Thu Ngân (Đồng Tháp)

Đêm Chung kết toàn quốc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14-9-2025.

Tân Hoa hậu sẽ là người kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Grand International 2025.