Hàng ngàn khán giả đội mưa xem cầu truyền hình 'Ánh sao độc lập' 02/09/2025 21:46

(PLO)- Dưới cơn mưa như trút, tại điểm cầu các phường Sài Gòn và Vũng Tàu, Bình Dương, hàng ngàn khán giả vẫn cố nán lại theo dõi cầu truyền hình 'Ánh sao độc lập' chào mừng Quốc khánh 2-9.

Tối 2-9, chương trình cầu truyền hình nghệ thuật Ánh sao độc lập diễn ra tại 3 điểm cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), công viên phường Bình Dương (phường Bình Dương) và quảng trường công viên Thùy Vân (phường Vũng Tàu).

Chương trình Ánh sao độc lập do Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP phối hợp với Sở VH&TT TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và 80 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền cũng như đánh dấu cột mốc TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu về chung một nhà từ ngày 1-7-2025.

Điểm cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM; Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ....

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành (98 tuổi), nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 69, Trung đoàn 108 Liên khu 5. Ảnh: TRẦN LINH

Chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập tại 3 điểm cầu có sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ: NSƯT Lê Thiện, Cẩm Vân, Phạm Trang, Duyên Huyền, Hiền Thục, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Hương Tràm, Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, Kay Trần,...

Ngoài ra còn có các diễn viên xiếc Phước Hiển – Thanh Hoa, nhóm Lạc Việt , nhóm Sen Việt, vũ đoàn Việt Hải, vũ đoàn Seawind, DJ Mi Mi,….

20 phút trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật tại tháp Tam Thắng, quảng trường Thùy Vân, phường Vũng Tàu, mưa rất to nhưng hàng ngàn người dân vẫn tập trung chờ sự kiện. Ảnh: KHÁNH LY.

Tại điểm cầu phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), chương trình Ánh sao độc lập gồm 3 chương: Từ làng Sen đến Cách mạng tháng Tám thành công; Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Thành phố đổi mới, phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Khán giả tại điểm cầu phường Sài Gòn hào hứng trước khi chương trình diễn ra. Ảnh: V.HÀ

Tại điểm cầu Bình Dương diễn ra 3 chương của chương trình Ánh sao độc lập gồm: Dưới ngọn cờ tháng Tám, Hát vang bài ca toàn thắng và Rạng rỡ Việt Nam.

Tuy nhiên, tương tự tại phường Vũng Tàu, trước khi chương trình Ánh sao độc lập diễn ra, tại điểm cầu phường Sài Gòn trời mưa như trút nước.

Dù vậy, chương trình vẫn diễn ra và hàng ngàn khán giả tại phố đi bộ Nguyễn Huệ vẫn nán lại đội mưa để theo dõi chương trình.

Dưới cơn mưa như trút tại điểm cầu phường Sài Gòn, các đại biểu tham dự thực hiện lễ chào cờ. Ảnh: V.HÀ

Theo đó chương trình Ánh sao độc lập tái hiện hành trình lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, từ lúc đất nước bị xâm lược, nhân dân lầm than, đến khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Sau khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, ngày 18-8-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi toàn dân Tổng khởi nghĩa.

Dưới cơn mưa, các nghệ sĩ vẫn biểu diễn liên tục chương trình. Ảnh: TRẦN LINH

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, toàn dân vùng lên giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945.

Hồ Trung Dũng và Hiền Thục biểu dưới cơn mưa như trút. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ với biết bao hy sinh, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến dịch Hồ Chí Minh đã đưa đất nước đến ngày toàn thắng 30-4-1975, Bắc – Nam sum họp.

Khán giả đội mưa theo dõi chương trình tại điểm cầu phường Sài Gòn

Cầu truyền hình nghệ thuật Ánh sao độc lập tái hiện những khát vọng độc lập, tự do của dân tộc qua thước phim và âm nhạc đầy cảm xúc.

Tròn 50 năm ngày giải phóng, Ánh sao độc lập đánh dấu bước ngoặt lịch khi Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu hòa mình vào dòng chảy phát triển chung của TP.HCM – thành phố rực rỡ mang tên Bác, thể hiện niềm tin và khát vọng về một đô thị hiện đại, năng động, mang tên Bác.

Tại điểm cầu phường Vũng Tàu dù trời mưa, nhưng khán giả vẫn theo dõi đến hết chương trình. Ảnh: KHÁNH LY

Những ca khúc tái hiện giai đoạn lịch sử khốc liệt, ca ngợi sự hi sinh bất khuất của cha ông cùng hình ảnh về Bác như Từ làng Sen - Dấu chân phía trước, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Bác Hồ một tình yêu bao la, Lá cờ Tháng Tám, 19 Tháng 8, Đường lên phía trước, Đất nước trọn niềm vui, Đất nước tình yêu, Giai điệu tự hào,… cũng được thể hiện.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

NSƯT Vân Khánh biểu diễn tại điểm cầu phường Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH