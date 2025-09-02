Tối nay, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Ánh sao độc lập' mừng Quốc Khánh 02/09/2025 06:03

(PLO)- Tối nay, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ánh sao độc lập" sẽ diễn ra tại 3 điểm cầu ở các phường Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu nhân kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9.

Tối mai (2-9), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ánh sao độc lập” sẽ diễn ra tại 3 điểm cầu của TP.HCM, gồm: Phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 80 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25-8-1945 - 25-8-2025).

Chương trình "Ánh sao độc lập" do Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp Sở VH&TT TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM thực hiện.

Lời tri ân thế hệ đi trước dịp Quốc khánh 2-9

Theo Ban tổ chức, "Ánh sao độc lập" không chỉ là chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là lời tri ân những thế hệ cha ông đi trước, là dịp để người dân cùng nhau nhìn lại chặng đường 80 năm kiên cường, tự hào và gửi gắm niềm tin vào tương lai.

Đặc biệt, sự kiện còn mang ý nghĩa thời sự khi TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức trở thành một siêu đô thị vùng. Mỗi địa phương giữ một vai trò chiến lược.

TP.HCM: Trung tâm tài chính, dịch vụ, khoa học - công nghệ và văn hóa.

Bình Dương: Hạt nhân công nghiệp thông minh, logistics và văn hóa sáng tạo.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Đầu mối cảng biển quốc tế, năng lượng và du lịch biển.

Chính từ sự kiện hợp nhất này, chương trình nghệ thuật chọn hình thức 3 điểm cầu kết nối, một thông điệp nghệ thuật giàu tính biểu tượng.

Chương trình được thiết kế kết nối 3 điểm sân khấu tại TP.HCM: Phường Sài Gòn (sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ), phường Bình Dương (Công viên phường Bình Dương) và phường Vũng Tàu, với đường truyền trực tiếp đồng bộ từ trường quay HTV.

Nhiều nghệ sĩ tham gia "Ánh sao độc lập"

Chương trình nghệ thuật Ánh sao độc lập gồm 3 chương: Từ làng Sen đến Cách mạng tháng Tám thành công; Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; Thành phố đổi mới, phát triển, bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Cặp đôi vàng sân khấu Trọng Tấn - Anh Thơ. Ảnh: FBNV

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ: NSƯT Lê Thiện, NSƯT Vân Khánh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Phạm Trang, Duyên Huyền, Hương Tràm, Đức Phúc, Giang Hồng Ngọc, Võ Hạ Trâm, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Giang Hồng Ngọc, Đức Phúc, Kay Trần, diễn viên xiếc Phước Hiển – Thanh Hoa, nhóm Lạc Việt , nhóm Sen Việt, vũ đoàn Việt Hải, vũ đoàn Seawind, DJ Mi Mi,….

Ca sĩ Phạm Trang sẽ tham gia chương trình "Ánh sao độc lập". Ảnh: NSCC

Các ca khúc được dàn dựng tại Ánh sao độc lập như: Từ làng Sen - Dấu chân phía trước, Đảng đã cho ta một mùa xuân, Bác Hồ một tình yêu bao la, Lá cờ Tháng Tám, 19 Tháng 8, Đường lên phía trước, Đất nước trọn niềm vui, Đất nước tình yêu, Giai điệu tự hào, Nguyện là người Việt Nam…

Ca sĩ Võ Hạ Trâm là một trong nhiều nghệ sĩ sẽ tham gia biểu diễn trong chương trình "Ánh sao độc lập"

Trong không khí rộn ràng của mùa thu lịch sử, “Ánh sao độc lập” kỳ vọng sẽ là bản hòa ca của niềm tự hào dân tộc, là dịp để mỗi người dân Việt Nam thêm trân trọng giá trị độc lập - tự do và tiếp nối truyền thống cha ông, cùng nhau xây dựng đất nước hùng cường, văn minh.