Gala Chuông vàng vọng cổ: NSND Thanh Ngân chinh phục khán giả với trích đoạn 'Tiếng trống Mê Linh' 01/09/2025 07:24

(PLO)- Tại đêm Gala Chuông vàng vọng cổ 2025 bên cạnh những tiết mục ca cảnh thì trích đoạn cải lương Tiếng trống Mê Linh có sự tham gia của NSND khiến hàng ngàn khán giả phố đi bộ Nguyễn Huệ nức lòng.

Tối 31-8, đêm gala Chuông vàng vọng cổ với chủ đề “Gala Chuông vàng vọng cổ - Lần thứ 20, năm 2025” diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Gala chuông vàng vọng cổ do ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

Gala Chuông vàng vọng cổ là một trong những hoạt động nhằm chào 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cũng như đánh dấu cho cột mốc 20 mùa tổ chức của chương trình Chuông vàng vọng cổ và tri ân khán giả.

Đêm gala Chuông vàng vọng cổ quy tụ các nghệ sĩ cải lương đình đám như NSND Thanh Ngân, NSND Trọng Phúc, NSND Quế Trân, NSUT Kim Tử Long, NSUT Phượng hằng, nghệ sĩ Chí Tâm,… cùng với các nghệ sĩ từng là thí sinh của Chuông vàng vọng cổ như Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi, Lê Văn Hậu, Như Ý… và thí sinh vào chung kết của Chuông vàng vọng cổ 2025.

Hào hùng tinh thần yêu nước

Theo đó, đêm gala Chuông vàng vọng cổ đã đem đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật đặc sắc hào hùng, đậm đà tinh thần yêu nước gắn liền với ngày lễ trọng đại của cả nước.

NSND Thanh Ngân vào vai Trưng Trắc trong trích đoạn Tiếng trống Mê Linh

Trong đó có trích đoạn như Tiếng trống Mê Linh với sự tham gia của NSND Thanh Ngân, NSUT Mỹ Vân, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Thanh Toàn, Lâm Kim Cương,…

Tiếng trống Mê Linh là một trong những vở cải lương đình đám gắn liền với cố nghệ sĩ Thanh Nga, nói về tinh thần yêu nước, kiên trung chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta nói về câu chuyện hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị đứng lên chống ách đô hộ của nhà Hán.

Trong trích đoạn, này, NSND Thanh Ngân (vai Trưng Trắc) tái hiện lại khung cảnh tế sống chồng (Thi Sách), cùng với đó là màn đối đáp giữa Trưng Trắc và Thi Sách về việc nổi trống tấn công để bảo vệ “nước Việt mãi trường tồn”.

Cuộc hội ngộ giữa Trưng Trắc và Thi Sách

Trích đoạn khiến cho người xem tại phố đi bộ Nguyễn Huệ im phăng phắc bởi sự xúc động cũng như tinh thần yêu nước vì sự nghiệp chung hi sinh tình riêng của một vị nữ tướng.

Trích đoạn tế sống Thi Sách của Tiếng trống Mê Linh

Bên cạnh trích đoạn này, còn có các tiết mục nghệ thuật kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và ca cổ như Sắc màu sân khấu, ca cảnh Rạng rỡ Việt Nam - Vinh quang Việt Nam, Bắc Trung Nam một nhà… hay những tiết mục tôn vinh nghệ thuật sân khấu cải lương như Sáng đèn, Khúc tri ân…

NSƯT Võ Minh Lâm (bên phải) cùng các nghệ sĩ trong tiết mục "sắc màu sân khấu"

Một số tiết mục trong đêm gala Chuông vàng vọng cổ

Mong đợi thế hệ tương lai

Cũng trong dịp này, ban tổ chức giới thiệu top 9 thí sinh của Chuông vàng vọng cổ như gồm Nguyễn Tấn Đạt, Lê Thị Hà Như, Nguyễn Phú Yên, Nguyễn Thị Ngọc Như, Huỳnh Kim Tho, Vương Quan Trí, Đặng Thị Thùy Dương, Phạm Ngọc Nữ và Nguyễn Thị Mỹ Duyên.

Top 9 thí sinh Chuông vàng 2025 lộ diện (giữa)

Lê Thị Hà Như chia sẻ tại đêm gala

Trong đó, Lê Thị Hà Như là thí sinh nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2006). Nữ thí sinh cho biết tình yêu cải lương trong em được khơi nguồn từ mẹ, người luôn say mê bộ môn nghệ thuật này.

“Từ sự lan truyền ấy, em không chỉ tiếp nối tình yêu của mẹ mà còn nuôi dưỡng một đam mê cháy bỏng, với ước mơ trở thành một nghệ sĩ cải lương thực thụ. Em mong rằng ngọn lửa đam mê ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, đặc biệt là trong thế hệ trẻ như em” – Hà Như cho hay.

NSND Quế Trân (bên phải) trong ca cảnh "Những trang sử Lạc hồng"

Tham gia đêm nghệ thuật, NSND Quế Trân nhận xét thí sinh Chuông vàng vọng cổ 2025 rất trẻ, có giọng hát hay.

"Trải qua hành trình 20 năm cho chúng ta thấy được rằng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ là chiếc nôi góp phần phát hiện ươm mầm cũng như đào tạo nhiều nghệ sĩ trẻ trưởng thành và thành danh. Đây cũng là tấm gương của các em.

Tôi mong sao các bạn cố gắng nuôi dưỡng niềm đam mê của mình, ham học hỏi và trau dồi, tôi luyện để làm sao có cho mình nét riêng trong chất giọng của mình như thế hệ trước" – NSND Quế Trân chia sẻ.