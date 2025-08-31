Nghệ sĩ Thanh Sơn hỗ trợ minishow 'Lửa nghề không tắt' 31/08/2025 07:59

(PLO)- Theo nghệ sĩ Thanh Long, thầy của mình, nghệ sĩ Thanh Sơn dù lên huyết áp, sức khoẻ không tốt nhưng vẫn lên sân khấu hỗ trợ mình cũng như các thế hệ sau trong đêm minishow Lửa nghề không tắt.

Tối 30-8, minishow Lửa nghề không tắt của nghệ sĩ Thanh Long đã diễn ra tại Trung tâm văn hoá Hậu Giang TP.HCM.

Đêm diễn được thực hiện nhằm thể hiện lại quá trình học tập, rèn dũa cũng như phát triển nghề nghiệp đặc biệt là trong cải lương tuồng cổ của nghệ sĩ Thanh Long.

Đây là minishow thứ 2 của nghệ sĩ Thanh Long đánh dấu cột 15 năm theo đuổi cải lương tuồng cổ của nam nghệ sĩ.

Minishow Lửa nghề không tắt của nghệ sĩ Thanh Long gồm các trích đoạn do nghệ sĩ Thanh Sơn, em trai cố NSND Thanh Tòng của đoàn Minh Tơ đạo diễn.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Thanh Sơn còn tham gia ca cảnh Sân khấu cuộc đời và trích đoạn Cổ Loa tình hận để dẫn dắt, hỗ trợ học trò.

Trong vai trò một người dẫn dắt, có thể nói nghệ sĩ Thanh Sơn đã trở thành một điểm tựa vững chắc để dẫn dắt học trò.

Nghệ sĩ Thanh Sơn (bìa phải) và nghệ sĩ Thanh Long.

Trong ca cảnh Sân khấu cuộc đời mở màn cho đêm nhạc, nghệ sĩ Thanh Sơn xuất hiện một vài phút hỗ trợ học trò Thanh Long kể câu chuyện của chính cuộc đời mình, dành tâm huyết cố gắng theo đuổi cải lương tuồng cổ. Trong trích đoạn Cổ Loa tình hận, em trai cố NSND Thanh Tòng đã hoá thân thành Triệu Đà.

Nghệ sĩ Thanh Sơn và Quách Phú Thành trong Cổ Loa tình hận.

Chia sẻ về học trò Thanh Long của mình, nghệ sĩ Thanh Sơn cho biết bản thân rất vui mừng về tinh thần giữ lửa nghề của học trò qua đêm minishow Lửa nghề không tắt

"Dù Thanh Long hiện đã có một lối rẽ khác thế nhưng với tâm huyết cũng như những điều Thanh Long đang làm thì cũng chúc mừng cho em và mong là tình yêu nghề đó vẫn luôn cháy mãi" – nghệ sĩ Thanh Sơn chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Sơn cùng các nghệ sĩ trong đêm minishow.

Nghệ sĩ Thanh Long cũng gửi lời cảm ơn đến cho thầy của mình đã luôn ủng hộ cũng như đồng hành cùng học trò và thế hệ sau. "Cảm ơn thầy thời gian qua đã cực khổ với tụi con, trước giờ diễn mà còn lên huyết áp nhưng vẫn cố gắng lên sân khấu" - nghệ sĩ Thanh Long bày tỏ.

Đêm minishow Lửa nghề không tắt của nghệ sĩ Thanh Long bên cạnh các thế hệ đi đầu như nghệ sĩ Thanh Sơn, hay thế hệ kế thừa có NSƯT Trinh Trinh, Võ Minh Lâm, Xuân Trúc, Thúy Mi, Hoàng Hải… thế hệ nối tiếp có Quách Phú Thành, Tú Quyên... thì còn có sự tham gia của các thế hệ sau như bé Hồ Thảo Nhi, Thanh Tùng…

Ngoài lớp diễn của các nghệ sĩ gạo cội hay lớp nghệ sĩ kế thừa thì diễn xuất của thế mới như bé Hồ Thảo Nhi, Thanh Tùng… dù chỉ 11 tuổi nhưng nhận được sự đánh giá cao của khán giả.

Trong trích đoạn Tiểu Long độ thế, Thanh Tùng cho thấy được sự tự tin cũng như những kỹ thuật lê gối trong cải lương tuồng cổ.

Có thể thấy, trong từng trích đoạn, mỗi lớp diễn của thế hệ sau đều có "dàn bao" vững chắc của các nghệ sĩ đi trước trở thành những điểm tựa để họ toả sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Một trong những điểm nổi bật của minishow Lửa nghề không tắt là các trích đoạn đều được viết mới bởi nghệ sĩ Thanh Long dựa trên các tích truyện cũ hoặc những sự kiện có thật trong lịch sử.

Phần 1 được viết dựa trên các cổ tích, huyền sử; Phần 2 dựa vào các ghi chép lịch sử theo Đại Việt sử ký toàn thư nhưng với góc nhìn của thời đại ngày nay.

NSƯT Võ Minh Lâm trong trích đoạn Thiên môn nghịch ái tình.

Tham gia đêm minishow Lửa nghề không tắt, chia sẻ với PLO, nghệ sĩ Võ Minh Lâm cho biết bản thân rất ủng hộ tâm huyết, tình cảm cũng như hoài bão, ước mơ mà các bạn trẻ luôn ấp ủ dành cho cải lương nói chung và tuồng cổ nói riêng.

"Tôi lúc nào cũng sẵn lòng hỗ trợ hết sức mình để cho các bạn trẻ có được những bệ đỡ, cơ hội được làm nghề. Về Thanh Long, dù nhỏ hơn tôi 2-3 tuổi thôi nhưng bạn đã có được tâm huyết dành cho cải lương tuồng cổ và cũng đã 15 năm theo nghề, tôi cho rằng đây là sự cầu tiến, cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ của bạn.

Là một trong những học trò của nghệ sĩ Thanh Sơn, tôi nghĩ Thanh Long đã không phụ lòng mong mỏi kỳ vọng của thầy dành cho mình. Đây sẽ là tiềm năng vốn quý nghề mà Thanh Long tiếp tục phấn đấu, phát triển hơn nữa" – Võ Minh Lâm chia sẻ.