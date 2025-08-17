NSƯT Trinh Trinh, Võ Minh Lâm,.. tham gia minishow cải lương 'Lửa nghề không tắt' 17/08/2025 20:10

(PLO)- Mini show "Lửa nghề không tắt" của nghệ sĩ Thanh Long sẽ diễn vào 19 giờ ngày 30-8 tại Trung tâm Văn hoá Hậu Giang, TP.HCM.

Chiều 17-8, nghệ sĩ Thanh Long cùng một số nghệ sĩ Thanh Sơn, Tú Quyên, Quách Phú Thành,… đã gặp gỡ báo chí thông tin về minishow cải lương mang tên "Lửa nghề không tắt".

Nghệ sĩ Thanh Long (thứ 3 từ phải qua) cùng các nghệ sĩ tham gia minishow.

Với minishow Lửa nghề không tắt, nghệ sĩ Thanh Long cho biết chương trình được tổ chức nhằm "trả ơn nghiệp của mình" bởi từ cải lương mới có cái tên Thanh Long. Đồng thời, anh mong muốn giữ và truyền lửa nghệ thuật cải lương cho thế hệ kế thừa.

Nghệ sĩ Thanh Long tiết lộ, các tác phẩm trong minishow được viết mới hoàn toàn bởi nghệ sĩ Thanh Long và soạn giả Trung Hiếu.

Các tác phẩm trong minishow dựa trên những câu chuyện lịch sử có thật cũng như những dị bản mà nghệ sĩ Thanh Long được nghe nhưng đảm bảo được tinh thần "Dân ta phải biết sử ta", dưới sự dàn dựng của nghệ sĩ Thanh Sơn của gia tộc Minh Tơ.

Nghệ sĩ Thanh Sơn (bìa trái) là đạo diễn của đêm minishow.

"Để có thể tiếp cận những khán giả trẻ, tôi đem đến những yếu tố như kinh dị, giải trí, hài hước… cài cắm trong các tiết mục. Nghệ sĩ Thanh Sơn là người giữ cái gốc, cái nguồn và chúng tôi sẽ dựa trên cái gốc đó để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ" – nghệ sĩ Thanh Long chia sẻ.

Nghệ sĩ Quách Phú Thành (bìa trái)

Tham gia mini show Lửa nghề không tắt, nghệ sĩ Quách Phú Thành cho biết khi nhận lời tham gia chương trình để được hát cải lương, bởi vì từ nhỏ dù gắn bó với sân khấu cải lương nhưng anh ít có cơ hội được tiếp xúc với tuồng cổ.

Trong đêm mini show còn có sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Sơn, NSƯT Trinh Trinh, Võ Minh Lâm, Hoàng Hải, Xuân Trúc, Tú Quyên, Thanh Hà, Nhã Uyên …

Đặc biệt, mini show Lửa nghề không tắt có sự tham gia bé Hồ Thảo Nhi (10 tuổi). Thảo Nhi đảm nhận vai nhân vật Lý Chiêu Hoàng dưới sự hỗ trợ của nghệ sĩ Xuân Trúc, con cố nghệ sĩ Xuân Yến.

Chia sẻ về vai diễn Lý Chiêu Hoàng, Thảo Nhi cho biết vai này khá nặng với mình nhưng cũng không quá lo lắng bởi có sự hỗ trợ nghệ sĩ Xuân Trúc.

Bên cạnh đó, một phần đặc biệt nhằm tạo sự bất ngờ cho khán giả ở phần cuối và trong phần này sẽ có sự xuất hiện của NSƯT Võ Minh Lâm.

Theo Ban tổ chức, sau đêm diễn bán vé mini show Lửa nghề không tắt, Ban tổ chức sẽ trích 5% lợi nhuận để đồng hành với quỹ Phúc xanh xây cầu tại khu vực miền Tây và 5% để thực hiện chương trình trung thu tại các trại trẻ mồ côi khu vực TP.HCM.