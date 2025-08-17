Nhạc kịch Bolero 'Chờ người': Khi 22 ca khúc bolero kết hợp lên sân khấu kịch 17/08/2025 08:11

(PLO)- Vở nhạc kịch Bolero Chờ người công diễn tại Nhà hát Bến Thành vào tối 16-8 với 22 ca khúc bolero quen thuộc được thể hiện đan xen trong vở khiến khán giả vỗ tay rần rần.

Tối 16-8, vở nhạc kịch Bolero Chờ người được công diễn tại Nhà hát Bến Thành TP.HCM.

Vở nhạc kịch kể về câu chuyện tình yêu giữa Hường và Hùng. Ảnh: VĂN HÀ

22 ca khúc bất hủ của Bolero lên sân khấu

Vở nhạc kịch Bolero Chờ người được dàn dựng với sự kết hợp giữa những ca khúc bolero trữ tình và nghệ thuật sân khấu kịch nói, mang đến câu chuyện khá quen thuộc đối với khán giả yêu mến sân khấu.

Theo đó, vở nhạc kịch Bolero Chờ người kể về câu chuyện tình yêu giữa Hường (ca sĩ Thu Hường) và Hùng (ca sĩ Huỳnh Thật) cùng lớn lên rồi yêu nhau say đắm. Thế nhưng, tình yêu đẹp của cặp đôi ấy lại bị chia cắt bởi những rào cản từ cuộc sống, những định kiến xã hội, phản đối của gia đình… để rồi cả hai phải xa nhau.

Tình yêu đẹp chia xa vì nhiều lý do

Hường vẫn nuôi niềm tin một ngày người mình yêu sẽ trở về, vẫn một lòng chờ đợi người mình yêu, nhưng vì nhầm lẫn thông tin, Hường đã chọn trở thành vợ của người ta….

Bên cạnh câu chuyện tình yêu của Hường, vở nhạc kịch bolero còn đan xen những lát cắt về số phận của những người phụ nữ, nỗi đau mất con, chia ly chờ đợi trong thời loạn lạc.

Trong vở nhạc kịch Bolero "Chờ người", các ca khúc bolero và dân ca trữ tình giữ vai trò chủ chốt để neo giữ cảm xúc khán giả.

Loạt ca khúc như Nắng lên xóm nghèo, Lâu đài tình ái, Sầu lẻ bóng, Xin gọi nhau là cố nhân, Tình cờ gặp nhau, Lại nhớ người yêu, Không phải tại chúng mình, Được tin em lấy chồng… được các nghệ sĩ thể hiện live đan xen trên sân khấu.

Ca khúc Tình cờ gặp nhau

Các ca khúc được thể hiện vừa đóng vai trò là hồi ức, vừa là lời độc thoại nội tâm của nhân vật, dẫn khán giả vào từng lớp cảm xúc. Mỗi ca khúc trong vở là những mảnh ghép kể lại hành trình của tình yêu, sự chờ đợi và nỗi đau khi chia ly.

Tình yêu đối diện với nhiều thử thách, biến cố

Sân khấu Chờ người được thiết kế đa lớp, kết hợp màn hình LED, visual 3D, đạo cụ, cảnh trí và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn mạch truyện, vừa thưởng thức âm nhạc vừa theo dõi câu chuyện tình yêu trên sân khấu.

Vẫn tiếc nuối…

Đối với vở nhạc kịch Bolero Chờ người, bên cạnh những ca khúc ngọt ngào da diết chinh phục khán giả thì điều khiến người xem băn khoăn chính là phần kịch và nhiều chi tiết trong vở vẫn chưa được lý giải một cách thấu đáo.

Đơn cử như trong chi tiết Hường vì nhận thông tin sai về việc Hùng qua đời mà đã chọn lấy một người mình không yêu.

Hùng trở về trong ngày Hường lên xe hoa

Ngày cưới, Hùng trở về và đau khổ khi người yêu đã lên xe hoa. Sau đó, Hùng tiếp tục ra đi, hứa sẽ trở lại để cưới được Hường thế nhưng phần kịch lại không lý giải cho khán giả vậy người chồng đã cưới của Hường cuối cùng đi đâu và câu chuyện của cả hai được giải quyết như thế nào?.

Ca khúc bolero Không phải tại chúng mình trên sân khấu

Một số ý kiến nhận xét của khán giả sau khi vở nhạc kịch Bolero Chờ người kết thúc cho rằng "vở diễn có nhạc rất hay nhưng phần kịch thiếu chiều sâu". Hay đoạn mẹ của Hường nhận tin con trai của mình đã mất, một nốt lặng của vở nhưng với diễn xuất của diễn viên vẫn chưa đủ đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào.

Tuy nhiên, vẫn có thể hiểu, đa phần các nghệ sĩ tham gia vở đều xuất thân từ ca sĩ do phần thoại kịch vẫn chưa thể "mạnh" như một diễn viên kịch nói thực thụ.

Vở có sự góp mặt của nhiều giọng ca Bolero

Bên cạnh ca sĩ Thu Hường, Huỳnh Thật, vở nhạc kịch Bolero còn quy tụ dàn diễn viên: Quỳnh Trang, Tâm Nguyên, Ngọc Hương, Thoại Nhân, Vũ Trà, Gia Linh…