Tối nay, TP.HCM kể chuyện lịch sử bằng âm nhạc tại Thủ đô 29/08/2025 06:42

(PLO)- Tối nay, chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh – Niềm tin và Khát vọng" mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Tối nay (29-8), chương trình nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) với chủ đề ‘Thành phố Hồ Chí Minh – Niềm tin và Khát vọng’ sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Thành phố Hà Nội.

Chương trình nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh do UBND TP.HCM tổ chức, Sở VH&TT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Chương trình nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh – Niềm tin và Khát vọng" do Dương Thảo làm đạo diễn và NSƯT Tiến Đạt (Đạt Kìm) làm Giám đốc âm nhạc.

Chương trình gồm 3 chương: Những chặng đường vinh quang, Tự hào Thành phố Hồ Chí Minh và Khát vọng vươn cao.

Chương trình có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ như NSND Tạ Minh Tâm, NSND Trọng Hữu, NSND Hữu Quốc, NSND Thanh Ngân, ca sĩ Cẩm Vân, NSƯT Vân Khánh, Khánh Ngọc, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Phạm Trang, Duyên Huyền, Đông Nhi, Anh Tú, Hiền Thục...

Ngoài ra còn có nhóm MTV; Nhóm Lạc Việt; Rapper Bảo Kun; Guitarist Tấn Phong; Violist Đạt Hi; Guitarist Việt Dương; Nhóm Nghệ sĩ xiếc Trung tâm Nghệ thuật Thành phố; Nhóm múa Mặt Trời; Nhóm múa ABC; Nhóm ca múa MTV.SG; Đội nhạc kèn Võ Thành Trang.

Hình ảnh các nghệ sĩ tổng duyệt cho đêm nghệ thuật

Theo đó, chương trình tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam, từ những ngày bị xâm lược, nhân dân vùng lên phá xiềng xích nô lệ, giành quyền làm chủ vận mệnh.

Tám mươi năm kể từ ngày Bác Hồ kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, hình ảnh Người vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Bác Hồ - người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của Nhân dân. Với đồng bào miền Nam, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh – thành phố mang tên Bác, tình cảm ấy càng sâu nặng, thiêng liêng.

Dẫu chưa một lần được đón Bác vào thăm sau ngày thống nhất đất nước, nhưng từng con đường, bến cảng, dòng sông nơi đây vẫn chan chứa bóng dáng và hơi ấm của Người… Nhân dân TP.HCM cùng cả nước dâng lên Bác lòng biết ơn vô hạn và lời hứa sắt son: Tiếp bước con đường Người đã chọn, xây dựng một Việt Nam hùng cường.

Loạt liên khúc được trình diễn gồm Cùng nhau đi hồng binh - Mười chín tháng Tám- Ca ngợi Hồ Chú tịch - Khúc khải hoàn; Lên đàn - Nam Bộ kháng chiến - ca cổ: Từ mùa thu ấy ta đi; Hò kéo pháo - Đường lên phía trước - Giải phóng Điện Biên; Dậy mà đi - Sài Gòn quật khởi - Giải phóng miền Nam- Tiến về Sài Gòn; Đất nước trọn niềm vui - Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố tình yêu và nỗi nhơ - Hà Nội niềm tin và hy vọng; Việt Nam ngày mới - Việt Nam tươi đẹp; Dòng sông hát - Tiếng hát từ thành phố mang tên Người; Người là Hồ Chí Minh, Nguyện là người Việt Nam...

Chương trình trình nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc Khánh (2-9-1945 – 2-9-2025) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình TP.HCM.