Cơ hội khẳng định tầm vóc siêu đô thị TP.HCM tại Triển lãm thành tựu đất nước 28/08/2025 21:57

(PLO)- Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là cơ hội để thành phố khẳng định về bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của siêu đô thị TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Bà Trần Thị Diệu Thuý (thứ 2 từ trái sang) cùng ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại khu trải nghiệm thực tế ảo. Ảnh: BTC

TP.HCM tham gia triển lãm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai”, mang tới thông điệp “Tự hào quá khứ - Kết nối tương lai”.

Bức tranh tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, triển lãm của TP.HCM là bức tranh tổng hòa giữa truyền thống và hiện đại.

"Triển lãm như một cuộc hội ngộ của ký ức và khát vọng, của truyền thống và đổi mới, của hồn đất “miền Đông gian lao mà anh dũng” và tầm nhìn rộng mở toàn cầu; từ những bước chân khẩn hoang, những trang sử kháng chiến hào hùng, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn lên.

Trong bối cảnh kỷ nguyên hội nhập sâu rộng, việc hợp nhất, mở rộng không gian phát triển giữa TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chính là bước đi đổi mới chiến lược, khẳng định tầm nhìn phát triển một “siêu đô thị” thông minh, xanh, bền vững, mang đậm bản sắc Nam Bộ, sánh ngang các trung tâm lớn trong khu vực Đông Nam Á" – bà Trần Thị Diệu Thúy chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, TP.HCM giới thiệu thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực, nhưng có trọng tâm, nổi bật và mang tính biểu tượng:

Về kinh tế: Khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; giới thiệu những thành tựu về công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ tài chính, logistics, thương mại quốc tế; các công trình hạ tầng chiến lược như cao tốc, metro, cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải; thành quả hợp tác vùng và quốc tế.

Thành tựu của TP.HCM trưng bày tại triển lãm

Về văn hóa - xã hội: Trưng bày các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể như đờn ca tài tử, cải lương, hát bội, lễ hội dân gian; hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại; thành tựu giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống; những mô hình đô thị văn minh, nghĩa tình.

Về khoa học - công nghệ: Thành tựu trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, phát triển đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo; các dự án nghiên cứu - ứng dụng phục vụ phát triển bền vững.

Về quốc phòng - an ninh, đối ngoại: Thành phố vững vàng là hậu phương chiến lược, đảm bảo môi trường an ninh, trật tự, là điểm đến tin cậy, an toàn cho hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư.

Tất cả những nội dung này được thể hiện qua cả hiện vật, hình ảnh, tư liệu, phim tài liệu và công nghệ tương tác để người xem có trải nghiệm toàn diện.

Bà Trần Thị Diệu Thúy lắng nghe chia sẻ từ các đại biểu

Bên cạnh các thành tựu về kinh tế, khoa học - công nghệ, bà Trần Thị Diệu Thúy cho rằng TP cũng dành một không gian lớn để giới thiệu giá trị văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng, phản ánh bản sắc của vùng đất và con người phương Nam.

Theo đó, TP giới thiệu nghệ thuật truyền thống đặc sắc Nam Bộ như đờn ca tài tử, cải lương, hát bội, múa bóng rỗi cùng các lễ hội tiêu biểu, thể hiện sự giao thoa văn hóa Việt – Hoa – Khmer – Chăm.

Văn hóa đương đại được thể hiện qua nhiếp ảnh, mỹ thuật, thiết kế sáng tạo và các hoạt động lễ hội, biểu diễn ngoài trời, phản ánh một thành phố năng động, đổi mới.

Về ẩm thực, du khách được trải nghiệm từ món bình dân đến đặc sản, mang đậm hương vị và tinh thần hiếu khách của người phương Nam.

Mang đến triển lãm một trải nghiệm số hóa toàn diện

Bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết thêm, trưng bày lần này TP.HCM sẽ mang đến triển lãm một trải nghiệm số hóa toàn diện với các lớp nội dung có chiều sâu, khả năng cập nhật và mở rộng linh hoạt, phản ánh vị thế TP.HCM là trung tâm công nghệ - sáng tạo - đổi mới của cả nước.

Không gian Kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước

"Bên trong triển lãm thiết kế bố cục trưng bày gồm 4 không gian chính, tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử: Hành trình mở cõi phương Nam; Kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước; 50 năm xây dựng, đổi mới, sáng tạo và Kỷ nguyên vươn mình.

Hình thức thể hiện kết hợp hài hòa giữa trưng bày truyền thống và công nghệ đa phương tiện như 3D Mapping, VR/AR, màn hình tương tác, hệ thống hỏi đáp AI… tạo nên không gian mở, thuận tiện cho người xem tiếp cận, đồng thời khơi gợi cảm xúc và niềm tự hào" - bà Trần Thị Diệu Thuý cho hay.

Trưng bày của TP.HCM được ứng dụng công nghệ số

Công nghệ số nổi bật được ứng dụng gồm: Trí tuệ nhân tạo (AI) làm trợ lý tương tác và cá nhân hóa nội dung; màn hình LED cong và LCD trong suốt tạo hiệu ứng thị giác đa chiều; Hologram 3D tái hiện nhân vật lịch sử sống động; cảm biến chuyển động và AI theo dõi hành vi người xem; công nghệ VR/AR cho trải nghiệm quá khứ và tương lai; và dòng thời gian LED tương tác gắn với các dấu mốc lịch sử.

Bên cạnh trưng bày trong nhà, TP.HCM đầu tư không gian ngoài trời với điểm nhấn biểu tượng, tạo ấn tượng thị giác và cảm xúc.

Trên bản đồ hoa khổng lồ, 168 biểu tượng đại diện cho 168 phường, xã, đặc khu mới thể hiện sự thống nhất và đa dạng đô thị.

Khinh khí cầu là biểu tượng cho khát vọng vươn cao, cho phép bao quát toàn cảnh triển lãm.

Không gian kết hợp các công trình tiêu biểu, gian hàng đặc sản và công nghệ trình chiếu hiện đại, tạo nên điểm hẹn văn hóa – du lịch giàu tính lan tỏa.

Khinh khí cầu tại không gian trưng bày bên ngoài

"TP.HCM – trái tim miền Nam, là nơi kết tinh tinh hoa, ý chí và khát vọng Việt Nam: Anh dũng trong chiến đấu, tiên phong trong kiến thiết, và luôn khát khao vươn tầm quốc tế.

Với hơn 300 năm lịch sử khai phá và hội nhập, Thành phố không ngừng vượt qua thử thách, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học hàng đầu cả nước.

Ngày nay, cùng với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.HCM hướng tới xây dựng “siêu đô thị” thông minh, xanh, bền vững, có sức cạnh tranh toàn cầu.

Đây không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế, mà còn là cam kết giữ vai trò đầu tàu, lan tỏa đổi mới và kết nối Việt Nam với thế giới. TP.HCM sẽ không chỉ là điểm đến của cơ hội, mà còn là nơi kiến tạo xu hướng, dẫn dắt hợp tác và phát triển" – bà Trần Thị Diệu Thúy bày tỏ.

Bà Trần Thị Diệu Thúy cũng khẳng định, triển lãm lần này không chỉ là dịp giới thiệu những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội để thành phố khẳng định về bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của TP.HCM trong kỷ nguyên mới: Sẵn sàng cạnh tranh - Tự tin hội nhập - Quyết tâm vươn tầm thế giới.