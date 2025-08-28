Triển lãm '80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 28/08/2025 12:28

(PLO)- Thủ tướng nhấn mạnh Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình.

Sáng 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 đã được tổ chức trọng thể.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: PHI HÙNG

Triển lãm thành tựu đất nước lấy chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” sẽ diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9. Với tổng diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời khoảng 250.900,6 m2.

Nội dung trưng bày tại Triển lãm tập trung giới thiệu những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực. Nhất là những lĩnh vực công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: VGP

Cùng với đó, giới thiệu văn hóa Việt Nam - đất nước - con người với truyền thống 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam; cùng không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu thưởng thức các tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: PHI HÙNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại triển lãm. Ảnh: VGP

Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước.

Từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Người đứng đầu Chính phủ nhắc lại, cách đây đúng 1 năm, vào ngày 30-8-2024, chúng ta đã dự lễ khởi công xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại vùng đất Đông Anh địa linh nhân kiệt, nơi có thành Cổ Loa, gắn liền với truyền thuyết về Rùa thần Kim Quy trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và TP Hà Nội đã chủ động, tích cực vào cuộc, chỉ đạo, động viên, đồng hành cùng Tập đoàn Vingroup vượt qua mọi khó khăn, tập trung thi công với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường.

Góp phần rút ngắn thời gian thi công từ 2 năm (theo kế hoạch ban đầu) xuống còn 10 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam tại Đông Anh, Hà Nội.

Nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức Triển lãm hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát bằng 36 chữ: "Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan đặc sắc - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao".

Tất cả những yếu tố đó tạo nên một không gian toàn diện, độc đáo, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập, sản xuất và bền bỉ sáng tạo của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, của Bác Hồ kính yêu.

Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng. Ảnh: VGP

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực, hiệu quả để hoàn thành Công trình và tổ chức Triển lãm.

Triển lãm lần này không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam về sự kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm để người dân trong nước, bạn bè quốc tế được trải nghiệm, cảm nhận, tự hào những thành tựu của đất nước và hưởng thụ thành quả của Trung tâm Triển lãm Quốc gia.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể nhân dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng đã đề ra.