Khai mạc triển lãm ảnh 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 tại Vũng Tàu 22/08/2025 12:56

(PLO)- Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM triển lãm ảnh với chủ đề chính “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” tại Nhà truyền thống Ba Cu, phường Vũng Tàu.

Sáng 22-8, tại Nhà truyền thống số 01 Ba Cu (phường Vũng Tàu), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM long trọng tổ chức Lễ khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề chính “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết trong không khí cả nước hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn Thành phố tổ chức triển lãm ảnh tại 3 địa điểm, từ ngày 19-8 đến 5.9.2025.

Vào ngày 19-8, triển lãm ảnh được khai mạc tại 3 địa điểm. Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh với chủ đề: “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu khai mạc triển lãm ảnh tại Nhà truyền thống số 01 Ba Cu, phường Vũng Tàu. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Tại địa điểm đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH&TT), Ban Tổ chức cũng trưng bày triển lãm 70 hình ảnh với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh vững tin hướng tới kỷ nguyên mới”. Ngoài ra, tại điểm đối diện Công viên Chi Lăng Ban Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa – du lịch Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tại triển lãm ở sân Nhà truyền thống số 01 Ba Cu, phường Vũng Tàu, Ban tổ chức cũng tổ chức trưng bày bộ ảnh thể hiện nhiều chủ đề.

Trong đó có chủ đề khái quát diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ đề ảnh về thắng lợi của hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc, đưa cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ mùa Xuân năm 1975.

Đặc biệt triển lãm các bức ảnh thể hiện thành tựu sau 50 năm Ngày Giải phóng, thống nhất đất nước trên tất cả các lĩnh vực; cùng với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội,…là nền tảng, điều kiện và động lực để đất nước hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề chính “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Ảnh: TK

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, nhấn mạnh: “Hình ảnh, tư liệu thể hiện “Thành phố Hồ Chí Minh vững tin hướng tới kỷ nguyên mới” bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang bước vào một “kỷ nguyên mới”; đánh dấu bởi sự thay đổi lớn về quy mô, định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị, một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước và khu vực”.

Bên cạnh đó triển lãm giới thiệu các hình ảnh nghệ thuật thể hiện những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người, các di tích văn hóa – lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, du lịch biển… của TP.HCM mới, đã mở ra cơ hội phát triển đột phá, tạo ra siêu đô thị du lịch đầy tiềm năng, thân thiện, mến khách, để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè và du khách quốc tế.

Triển lãm ảnh là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, đồng thời khẳng định những thành tựu và khát vọng phát triển của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: TK

Sau phát biểu khai mạc, các đại biểu tham dự đã cùng thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc và tham quan triển lãm. Đông đảo người dân, cán bộ các đơn vị trên địa bàn phường Vũng Tàu cũng đã cùng tham quan, chụp hình lưu niệm tại triển lãm.

Một số hình ảnh thêm sau lễ khai mạc triển lãm ảnh.

Người dân lớn tuổi tham quan triển lãm ảnh, lưu lại những bức ảnh được trưng bày. Ảnh: TK

Các bạn nhỏ cũng được gia đình đưa đến tham quan triển lãm ảnh được tổ chức tại sân Nhà truyền thống số 01 Ba Cu, phường Vũng Tàu. Ảnh: TK

Nhiều đại biểu tham quan, chụp hình lưu niệm ở phần trưng bày các bức ảnh với chủ đề kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Ảnh: TK

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh. Ảnh: TK