TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 19/08/2025 09:28

(PLO)- Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Sáng 19-8, tại đường Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức khai mạc triển lãm ảnh “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm ảnh, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT, đã ôn lại cột mốc 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, phát biểu khai mạc triển lãm ảnh. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được coi là một trong những mốc son chói lọi nhất - bản anh hùng ca vĩ đại nhất của lịch sử dân tộc thế kỷ XX. Sau thắng lợi đó, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà.

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành và Quốc khánh 2-9, Ban Tổ chức tổ chức triển lãm ảnh tại các địa điểm gồm đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi đoạn phía trước Sở VH&TT và đối diện công viên Chi Lăng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại đường Nguyễn Huệ, Ban Tổ chức trưng bày hơn 100 hình ảnh với chủ đề “Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Bộ ảnh khái quát diễn biến cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước.

Còn tại đường Đồng Khởi (đoạn phía trước Sở VH&TT), Ban Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh với chủ đề “TP.HCM vững tin hướng tới kỷ nguyên mới” gồm 70 ảnh giới thiệu TP.HCM, bao gồm cả tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đang bước vào kỷ nguyên mới, đánh dấu sự thay đổi lớn về quy mô, định hướng phát triển và tầm nhìn chiến lược.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đối diện công viên Chi Lăng, triễn lãm ảnh có chủ đề “Sắc màu văn hoá – du lịch TP.HCM”. Qua đó, giới thiệu các hình ảnh nghệ thuật thể hiện những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, con người, các di tích văn hoá - lịch sử, kiến trúc nghệ thuật… của TP.HCM mới.

Triển lãm ảnh tại ba địa điểm sẽ diễn ra từ ngày 19-8 đến 5-9.