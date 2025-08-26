Kinh tế

Tây Ninh: Sôi động hội chợ triển lãm thành tựu nhân kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9

(PLO)- Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Tây Ninh 2025 thu hút đông đảo doanh nghiệp, người dân, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Chiều 26-8, tại Công viên đường Hùng Vương (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thương mại, ẩm thực và sản phẩm OCOP năm 2025 chính thức khai mạc trong không khí tưng bừng, sôi động.

hội chợ triển lãm 2.JPG
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh nhấn mạnh: "Sự kiện không chỉ giới thiệu những thành tựu nổi bật của tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Tây Ninh - một tỉnh giàu truyền thống, giàu bản sắc và vô cùng năng động, sáng tạo."

hội chợ triển lãm 1.JPG
Ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: HUỲNH DU

Tại hội chợ, du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc, thưởng thức nhiều món ăn dân dã, đặc sản nức tiếng, đặc biệt là các sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn của quê hương Tây Ninh.

hội chợ triển lãm.JPG
Các gian ẩm thực truyền thống được nhiều du khách đến thưởng thức. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ban tổ chức, hội chợ là dịp để các doanh nghiệp tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và đưa các sản phẩm OCOP, đặc sản Tây Ninh đến gần hơn với người dân, du khách. Không gian hội chợ còn mang đến trải nghiệm ẩm thực truyền thống, kết nối văn hóa và khơi dậy niềm tự hào về hành trình xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong suốt 80 năm.

Hội chợ triển lãm.jpg
Hội chợ triễn lãm sẽ diễn ra từ 26-8 đến 3-9 tại Công viên đường Hùng Vương, phường Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Diễn ra từ ngày 26-8 đến 3-9, hội chợ quy tụ nhiều gian hàng phong phú, đa dạng, phản ánh đậm nét sự giao thoa văn hóa và sức sống kinh tế địa phương.

20250826_172615.jpg
Hội chợ triển lãm giới thiệu Tây Ninh với khát vọng hội nhập và phát triển. Ảnh: HUỲNH DU

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 80 năm lịch sử vẻ vang của dân tộc, đồng thời khẳng định vị thế Tây Ninh trong tiến trình hội nhập và phát triển.

HUỲNH DU
