Giá tiêu hôm nay ra sao? 21/12/2025 18:47

(PLO)- Giá tiêu nội địa và xuất khẩu tăng đã giúp loại nông sản này mang về cho Việt Nam 1,5 tỉ USD chỉ sau 11 tháng.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, trong tháng 11-2025 xuất khẩu hạt tiêu thu về gần 110 triệu USD với trên 17.000 tấn hàng.

Xuất khẩu hạt tiêu đạt kỷ lục mới

Lũy kế 11 tháng đầu năm đạt hơn 222.000 tấn, giảm 5.5% về lượng nhưng tăng hơn 23% về giá trị, đạt 1,5 tỉ USD. Đây là kỷ lục mới ngành hồ tiêu Việt Nam.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kết quả trên nhờ giá hạt tiêu xuất khẩu bình quân 11 tháng đầu năm 2025 ước đạt 6.755 USD/tấn, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Lý do giá tiêu đạt mức cao là nhờ thông tin Mỹ miễn thuế đối ứng đối với hồ tiêu và các loại gia vị mà nước này không thể tự sản xuất ở quy mô lớn.

Xét về thị trường xuất khẩu, Mỹ tiếp tục là thị trường tiêu thụ hạt tiêu số 1 của Việt Nam với kim ngạch 373 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ. Hai thị trường xếp ngay sau là Đức đạt 114 triệu USD, tăng 35% và Ấn Độ đạt 74 triệu USD, tăng xấp xỉ 65%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh nhất ở thị trường Anh với mức tăng 74,6% và giảm mạnh nhất ở thị trường Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với mức giảm hơn 15%.

Giá tiêu nội địa tốt

Giá tiêu nội địa trong tháng 11 tăng bình quân 4.000 - 5.000 đồng/kg. Ảnh: TIẾN THOẠI

Tại thị trường nội địa, giá thu mua hạt tiêu đen trong tháng 11 tăng bình quân từ 4.000 - 5.000 đồng/kg, phổ biến dao động quanh mức 150.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bên cạnh câu chuyện thuế quan của Mỹ thì mối lo ngại về nguồn cung hạt tiêu bị ảnh hưởng do tình hình mưa lũ phức tạp và kéo dài tại các vùng trồng trọng điểm ở Tây Nguyên đã đẩy giá tiêu tăng.

Qua tháng 12, giá hạt tiêu cũng đã có đợt giảm nhẹ sau kỳ tăng mạnh của tháng 11, tuy nhiên từ giữa tháng 12 tới nay giá thu mua đã tăng trở lại.

Ghi nhận thị trường cho thấy, giá hạt tiêu hôm nay (ngày 21-12) ở nhiều khu vực đều tăng đồng loạt từ 500 - 1.500 đồng/kg, dao động trung bình từ 147.000 - 149.000 đồng/kg.

Trước đó, trao đổi với truyền thông, đại diện Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định, trong năm 2026 tới đây, có yếu tố đang hỗ trợ cho giá tiêu giữ mức tốt.

Đầu tiên là nhu cầu tiêu thụ tiêu và gia vị trên thế giới, nhất là các thị trường trọng điểm tiếp tục giữ vững và phát triển. Cạnh đó, sau mưa lũ vừa qua ở khu vực Tây Nguyên, nguồn cung giảm, ảnh hưởng tới sản lượng cho mùa vụ sắp tới (dự kiến gần nhất là tháng 3-2026), rất có thể sẽ giúp giá hồ tiêu giữ mức tốt.