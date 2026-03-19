Cử tri phản ánh nhiều hộ kinh doanh gặp vướng trong tính thuế, xử lý hàng tồn kho 19/03/2026 17:57

(PLO)- Cử tri xã La Dạ phản ánh nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn, bỡ ngỡ khi tiếp cận quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, cử tri xã La Dạ tỉnh Lâm Đồng phản ánh nhiều hộ kinh doanh gặp khó khăn, bỡ ngỡ khi tiếp cận quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đặc biệt là các vướng mắc về cách tính thuế, thủ tục kê khai, sổ sách kế toán và xử lý hàng tồn kho.

Từ thực tế này, cử tri đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh. Đồng thời, các đơn vị cần đơn giản hóa thủ tục kê khai cũng như công tác kế toán.

Phản hồi vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026 quy định về chính sách và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Nghị định này căn cứ trên Luật Quản lý thuế số 108/2025 và Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025.

Sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Tài chính đã ký, ban hành Thông tư số 18/2026 quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế. Trước đó, Bộ cũng đã ban hành Thông tư số 152/2025 để hướng dẫn công tác kế toán cho các hộ và cá nhân kinh doanh.

Nhằm đảm bảo hỗ trợ xuyên suốt quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai, Cục Thuế đã ban hành Quyết định số 3789 ngày 31-12-2025. Đây là chương trình hành động “Đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế”.

Nhiều hộ kinh doanh gặp vướng trong cách tính thuế. Ảnh: TÚ UYÊN

Chương trình đã được triển khai thống nhất tại cơ quan quản lý thuế các cấp từ ngày 1-1-2026.

Theo Nghị định số 68, cơ quan thuế có trách nhiệm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Các đơn vị phải cung cấp kịp thời thông tin, hướng dẫn chính sách thuế và thủ tục đăng ký qua các hình thức phù hợp.

Cơ quan thuế cũng có trách nhiệm hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng, nền tảng kê khai và nộp thuế điện tử. Các kênh hỗ trợ như đường dây nóng, bộ phận tư vấn trực tiếp và phản hồi trực tuyến cũng được thiết lập để phục vụ người dân.

Đặc biệt, cơ quan thuế phải công khai quy trình, thời hạn giải quyết hồ sơ, biểu mẫu cùng các mức tỉ lệ tính thuế, thuế suất.

Việc này giúp người nộp thuế dễ dàng theo dõi, thực hiện và phản ánh các vướng mắc theo đúng thời hạn quy định.

Bộ Tài chính đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông tin để cử tri xã La Dạ liên hệ cơ quan thuế để được hỗ trợ.