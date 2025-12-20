VCCI đề xuất doanh thu trên 3 tỉ đồng mới bắt buộc dùng hóa đơn điện tử 20/12/2025 13:36

(PLO)- VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nâng ngưỡng áp dụng lên mức doanh thu trên 3 tỉ đồng, đồng thời cho phép hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh không nhất thiết phải có số định danh cá nhân khi người mua là khách lẻ.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, góp ý Dự thảo Nghị định quy định về khai, tính, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Nâng ngưỡng doanh thu dùng hóa đơn điện tử để giảm áp lực

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỉ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế. Quy định này nhằm tăng cường minh bạch và chống gian lận thuế.

Tuy nhiên, VCCI đánh giá mốc doanh thu 1 tỉ đồng là chưa hợp lý. Ngưỡng này không tương thích với các mốc doanh thu đang được sử dụng trong phương pháp tính thuế hiện nay là 3 tỉ đồng và 50 tỉ đồng.

Đây là mức doanh thu tương đối thấp, chỉ cao hơn khoảng 500 triệu đồng so với ngưỡng không chịu thuế. Trong khi đó, năng lực tài chính và trình độ quản trị của nhiều hộ kinh doanh ở mức này còn rất hạn chế.

Theo kết quả khảo sát nhanh của VCCI vào tháng 6-2025, việc triển khai HĐĐT có kết nối với cơ quan thuế vẫn gặp nhiều khó khăn. Tại khu vực nông thôn, có 32% hộ thiếu vốn đầu tư và 77% thiếu kỹ năng công nghệ. Tỉ lệ này ở khu vực đô thị lần lượt là 23% và 67%.

Việc áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế là cần thiết nhưng cần thiết kế phù hợp, tránh tạo thêm áp lực chi phí cho các hộ kinh doanh quy mô nhỏ. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nâng ngưỡng áp dụng lên mức doanh thu trên 3 tỉ đồng. Mức này tương ứng với ngưỡng bắt đầu áp dụng phương pháp tính thuế trên lợi nhuận.

Đối với các hộ có doanh thu dưới ngưỡng này, cơ quan thuế có thể tăng cường giám sát thông qua dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau.

VCCI đề xuất doanh thu trên 3 tỉ đồng mới sử dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: TÚ UYÊN

Bất cập quy định nộp tiền chậm nộp khi tăng doanh thu

Về vấn đề quyết toán thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định các mức thuế suất 15%, 17%, 20% tương ứng với các mốc doanh thu khác nhau. Dự thảo quy định nếu tổng doanh thu thực tế tăng dẫn đến thay đổi bậc thuế suất, người nộp thuế phải nộp số thuế thiếu và tiền chậm nộp.

VCCI nhận định việc yêu cầu cá nhân kinh doanh phải nộp tiền chậm nộp đối với phần đóng thiếu này là chưa phù hợp. Thông thường, việc áp dụng mức thuế suất sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của năm trước.

Trong quá trình kinh doanh, doanh thu có thể tăng mạnh vào những tháng cuối năm nhờ các yếu tố thuận lợi. Đây là diễn biến bình thường, không phải do người nộp thuế cố tình chậm thực hiện nghĩa vụ.

Do vậy, VCCI đề nghị sửa đổi theo hướng người nộp thuế chỉ nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu. Người dân không phải nộp tiền chậm nộp nếu đã áp dụng mức thuế suất tương tự năm trước đó.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cần làm rõ thời điểm cụ thể mà hộ và cá nhân kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế. Việc này bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, giúp quá trình thực hiện thuận lợi hơn.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định các khoản chi phí thực tế được trừ phải trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đối tượng nộp thuế. Tuy nhiên, VCCI cho rằng một số chi phí khác chưa được liệt kê như tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với chủ hộ kinh doanh, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thực tế, các khoản này là chi phí hợp lý và đang được pháp luật cho phép giảm trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Do vậy, VCCI đề nghị bổ sung các khoản chi trên để đảm bảo tính hợp lý, đồng bộ.