Tọa đàm: Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp Hóa đơn điện tử: Gỡ vướng chính sách, công nghệ, hướng đến 2 triệu doanh nghiệp 20/08/2025 10:06

(PLO)- Tọa đàm làm rõ lộ trình chuyển đổi hóa đơn điện tử, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và giải pháp công nghệ, giúp hộ kinh doanh sẵn sàng cho năm 2026.

Sáng 20-8, tại Tọa đàm "Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp" do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đã cùng phân tích những vướng mắc về hóa đơn điện tử.

Đại diện Thuế TP.HCM cam kết các giải pháp hỗ trợ miễn phí cho gần 250.000 hộ kinh doanh phải chuyển đổi vào năm 2026. Các chuyên gia pháp lý chỉ rõ Nghị quyết 68 là bệ phóng chính sách với nhiều ưu đãi đột phá. Trong khi đó, các đơn vị công nghệ khẳng định giải pháp tích hợp đã sẵn sàng.

Ngành thuế cam kết hỗ trợ miễn phí

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP.HCM, cho biết tính đến cuối tháng 7-2025, đơn vị đang quản lý tổng cộng 349.255 hộ và cá nhân kinh doanh.

Trong số này, có 266.089 hộ phải nộp thuế, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 8.269 tỉ đồng trong năm 2024 và 6.248 tỉ đồng trong 7 tháng đầu năm 2025, tăng 24% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP.HCM phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: MINH HOÀNG

Bức tranh về phương pháp nộp thuế cho thấy một thách thức rất lớn sắp tới. Hiện chỉ có 17.290 hộ đang nộp thuế theo phương pháp kê khai, chiếm tỉ lệ khiêm tốn 6,5%. Trong khi đó, có đến 248.799 hộ đang nộp thuế theo phương pháp khoán, chiếm tỉ lệ áp đảo 93,5% tổng số hộ phải nộp thuế. Trong nhóm hộ khoán này, có 18.509 hộ có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên.

Bước đầu, việc áp dụng công nghệ đã có nhiều tín hiệu tích cực. 100% hộ kê khai đã nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử và tỉ lệ nộp thuế điện tử chung đạt 80%; trong đó qua hệ thống etax Mobile đạt 70%. Ngoài ra, đã có 21.319 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Trước yêu cầu phải chuyển đổi toàn bộ gần 250.000 hộ khoán sang kê khai từ năm 2026, ông Dũng cho biết đơn vị đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp hỗ trợ thiết thực, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Điểm nhấn quan trọng nhất là Thuế TP.HCM sẽ làm việc và ký kết với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để cam kết hỗ trợ miễn phí cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Bên cạnh đó, các giải pháp hỗ trợ toàn diện khác cũng được triển khai đồng bộ. Ngành thuế sẽ chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube.

Cán bộ thuế sẽ phối hợp với nhà cung cấp phần mềm đến tận hộ kinh doanh để hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng, kể cả ngoài giờ hành chính nếu cần. Đồng thời, một kênh hỗ trợ kỹ thuật "phản ứng nhanh" cũng sẽ được thiết lập từ các đơn vị cung cấp phần mềm để xử lý sự cố ngay tức thì cho người dân.

Ngành thuế cũng sẽ tiếp tục lắng nghe, ghi nhận các khó khăn để tham gia, đề xuất với cấp trên về việc sửa đổi các quy định, luật thuế theo hướng đơn giản hóa thủ tục cho hộ kinh doanh. Những nỗ lực này nhằm tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ kinh doanh phát triển ổn định, bền vững. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP.HCM

Nghị quyết 68 trao 'hộ chiếu pháp lý' cho hộ kinh doanh lớn lên

Hiện nay, hộ kinh doanh là lực lượng đông đảo, năng động và bám sát thị trường nhất. Tuy nhiên, phần lớn vẫn hoạt động ở quy mô nhỏ, thiếu tư cách pháp nhân, dẫn đến hạn chế khả năng tiếp cận vốn, công nghệ và các thị trường lớn.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị được xem là bệ phóng để giải quyết những điểm nghẽn này, tạo nền tảng để hộ kinh doanh mạnh dạn nâng cấp. Đây là những phân tích sâu sắc được Luật sư Đỗ Ngọc Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển Doanh nghiệp, chia sẻ tại tọa đàm.

Luật sư Đỗ Ngọc Anh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển Doanh nghiệp. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Luật sư Ngọc Anh, Nghị quyết 68 không chỉ đơn thuần kêu gọi mà đã đưa ra những công cụ, cơ chế và định hướng cụ thể, với mục tiêu phấn đấu có 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 và 3 triệu vào năm 2045.

Một trong những thay đổi mang tính cách mạng là việc xóa bỏ hình thức thuế khoán chậm nhất vào năm 2026, thay vào đó là các biện pháp hỗ trợ để chuyển đổi dễ dàng hơn. Đây là bước đi quan trọng, gắn liền với chủ đề hóa đơn điện tử, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và công bằng.

Để thúc đẩy quá trình này, một loạt chính sách hỗ trợ thực chất đã được ban hành. Đáng chú ý nhất là các ưu đãi về tài chính: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả những đơn vị chuyển đổi từ hộ kinh doanh, sẽ được miễn lệ phí môn bài và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu thành lập. Đây được xem là động lực kinh tế trực tiếp, giúp doanh nghiệp có "của để dành" trong giai đoạn khởi đầu khó khăn.

Bên cạnh đó, Nghị quyết yêu cầu đẩy mạnh số hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính, mục tiêu giảm ít nhất 30% thời gian và chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp. Đặc biệt, Nhà nước sẽ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, và các dịch vụ tư vấn pháp lý, đào tạo về quản trị, thuế, nhân sự.

Đây là những hỗ trợ chưa từng có, giúp các hộ kinh doanh xóa bỏ rào cản về nguồn lực và kiến thức khi chuyển đổi. Một khi trở thành doanh nghiệp, họ sẽ có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn lớn hơn như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, tham gia đấu thầu các dự án lớn - những cơ hội mà hộ kinh doanh khó đạt được.

Vừa quản lý bán hàng, xuất hóa đơn trên App

Là đơn vị cung ứng giải pháp kinh doanh, ông Nguyễn Gia Bảo Long, Giám đốc phát triển kinh doanh Haravan cho biết, hiện nay người kinh doanh đa kênh từ online đến offline (cửa hàng truyền thống) đã có thể quản lý các đơn hàng, dữ liệu hàng hóa, dòng tiền, thậm chí là chăm sóc khách hàng, một cách dễ dàng, chỉ cần thông qua chiếc điện thoại thông minh.

Điều này vừa tiết kiệm chi phí, vừa quản lý doanh số một cách dễ dàng và bất cứ nơi đâu. Tới nay đơn vị này đã hỗ trợ hơn 60.000 hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Gia Bảo Long, Giám đốc phát triển kinh doanh Haravan. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với giải pháp quản lý kinh doanh đa kênh, Haravan cung ứng dịch vụ quản lý sản phẩm như tạo các loại sản phẩm combo, sản phẩm có đơn vị tính hoặc sản phẩm có nhiều biến thể… Cạnh đó ứng dụng cho phép quản lý tập trung tất cả các đơn hàng ngay trên một ứng dụng, từ đó hỗ trợ theo dõi trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán.

Ứng dụng của Haravan giúp quản lý khách hàng, xử lý đơn hàng đa kênh và xem toàn bộ hệ thống báo cáo, ngay cả trên livestream. Đáng chú ý, ngay trong ứng dụng của Haravan, nhà bán hàng có thể quản lý tất cả hội thoại với khách hàng từ mọi kênh giao tiếp với khách hàng như Facebook, Zalo OA, TikTok Messaging Ads, Shopee Chat, Website Chat… Từ đó sẽ tối đa cơ hội chốt đơn online.

Cũng theo ông Long, với ứng dụng của Haravan nhà bán hàng dễ dàng lên đơn, đẩy đơn sang hơn 15 nhà vận chuyển và kết nối với hơn 12 cổng thanh toán, bán hàng mọi nơi với laptop và điện thoại di động.

Ngoài giải pháp quản lý đơn hàng, Haravan còn tích hợp giải pháp xuất hóa đơn điện tử (Haravan - Invoice) được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế.

Theo đó, Haravan sẽ hỗ trợ nhà bán hàng xuất hóa đơn điện tử, hỗ trợ đầy đủ từ cấu hình, chữ ký số có kết nối với cơ quan thuế… mà không cần lo ngại về kỹ thuật và tốn nhiều thời gian kết nối.

“Hiện nay chúng tôi đang phối hợp với cơ quan quản lý để hỗ trợ miễn phí 3 tháng giải pháp quản lý bán hàng có tích hợp hóa đơn điện tử, đồng thời tặng thêm 6 tháng sử dụng khi họ đăng ký gói dài hạn.

Tôi xin khẳng định, các chi phí dành cho tiểu thương mà Haravan cung ứng rất là rẻ, vì mục tiêu là để tiểu thương thấy lợi ích kép: Vừa tuân thủ pháp luật, vừa quản lý kinh doanh hiệu quả”- ông Long nói.