Gỡ vướng để hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử 20/08/2025 06:35

(PLO)- Để hướng tới mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp, việc bỏ thuế khoán là tất yếu nhưng cần gỡ bỏ các rào cản lớn về chi phí, tâm lý cho các hộ kinh doanh.

Từ ngày 1-6-2025, bắt đầu áp dụng chính sách hóa đơn điện tử (HĐĐT) kết nối với cơ quan thuế cho các hộ kinh doanh có doanh thu lớn, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn cơ chế thuế khoán từ ngày 1-1-2026. Đây là bước đi chiến lược nhằm minh bạch hóa, chống thất thu thuế, là nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp (DN).

Tuy nhiên, con đường này tồn tại nhiều rào cản về chi phí, tâm lý cũng như bài toán hàng tồn kho. Để làm rõ những nút thắt chính sách, báo Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa thuộc Hiệp hội DN TP.HCM (HUBA).

Bốn rào cản lớn đang níu chân hộ kinh doanh

. Phóng viên: Thưa ông, chủ trương bỏ thuế khoán có thể được xem là cuộc cải cách lớn, tiệm cận với thông lệ quốc tế?

+ Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa (ảnh): Phải khẳng định rằng việc chuyển đổi sang HĐĐT tiến tới bỏ hẳn thuế khoán là một xu thế không thể đảo ngược và là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Chính phủ. Nó giúp tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và tăng thu hiệu quả cho ngân sách nhà nước. Đây là bước đi tiệm cận với thông lệ quốc tế, hướng tới một nền tài chính công minh bạch.

Tuy nhiên, đằng sau chủ trương mang tầm vóc vĩ mô này còn nhiều trăn trở mà hàng trăm ngàn hộ kinh doanh đang phải đối mặt hằng ngày. Chúng ta phải hình dung rằng họ giống như những người đang quen đi trên con đường làng, bỗng chốc phải lao ra đường cao tốc với những luật lệ hoàn toàn mới.

Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là việc học thêm vài thao tác công nghệ mà là sự thay đổi toàn diện về tư duy quản trị, về dòng tiền và về ý thức tuân thủ pháp luật. Nếu không có những bước đệm và sự hỗ trợ cần thiết, cú sốc chính sách này có thể khiến nhiều người gặp khó khăn.

Với hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ có doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm, Nhà nước nên cho phép họ được quyền lựa chọn giữa phương pháp khấu trừ hoặc nộp trực tiếp trên doanh thu.

. Ông có thể nói rõ hơn về những thách thức mà các hộ kinh doanh đang phải đối mặt khi quá trình chuyển đổi này bắt đầu?

+ Qua quá trình làm việc trực tiếp, tôi nhận thấy các hộ kinh doanh đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn bởi bốn nhóm vướng mắc lớn. Bốn rào cản này đang níu chân họ, cần được tháo gỡ một cách đồng bộ.

Thứ nhất, đó là gánh nặng về chi phí đầu tư ban đầu. Để đáp ứng yêu cầu mới, các hộ kinh doanh buộc phải trang bị một loạt công cụ mà trước đây họ chưa từng cần đến. Cụ thể như máy POS thanh toán thẻ, phần mềm kế toán, phần mềm xuất HĐĐT cho đến chi phí chữ ký số hằng năm. Đối với một cửa hàng tạp hóa nhỏ hay một quán ăn gia đình, khoản chi phí này có thể lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.

Đây là một khoản đầu tư không nhỏ, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn kinh doanh vốn đã rất eo hẹp của họ. Dù Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tại công điện ngày 12-6 yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu giải pháp cung cấp phần mềm miễn phí nhưng lộ trình cụ thể và thời điểm triển khai vẫn là một câu hỏi lớn mà các hộ kinh doanh đang chờ đợi.

Thứ hai, có lẽ là rào cản lớn nhất, chính là vấn đề tâm lý và kỹ năng công nghệ. Nhiều chủ hộ kinh doanh, đặc biệt là những người lớn tuổi, đã quen với phương thức kinh doanh truyền thống trong hàng chục năm. Đối với họ, việc tiếp cận và sử dụng thành thạo các thiết bị, phần mềm công nghệ là một thách thức thực sự. Nỗi sợ “làm sai bị phạt” và tâm lý e ngại thay đổi đã tạo ra bức tường vô hình nhưng vô cùng kiên cố.

Thứ ba, bài toán hàng tồn kho, một vấn đề cực kỳ nan giải và được xem là “quả bom nổ chậm”. Sau hàng chục năm kinh doanh theo phương thức cũ, nơi việc lấy hóa đơn, chứng từ đầu vào không phải là ưu tiên, nhiều hộ đã tích lũy một lượng hàng hóa khổng lồ không có chứng từ. Khi chuyển sang cơ chế mới, toàn bộ lượng hàng tồn này bỗng trở thành một rủi ro pháp lý lớn, bởi họ không thể chứng minh được nguồn gốc hàng hóa.

Cuối cùng, các vướng mắc về những quy định còn thiếu linh hoạt trong thực tiễn. Ví dụ, yêu cầu phải có địa chỉ kinh doanh cố định đang gây khó khăn rất lớn cho mô hình bán hàng online, một xu thế kinh doanh ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, quy định phải xuất HĐĐT ngay tại thời điểm bán hàng là không thực tế với các ngành bán lẻ, ăn uống vào giờ cao điểm, khi lượng giao dịch diễn ra liên tục với giá trị nhỏ.

Quy định xuất hóa đơn ngay tại thời điểm bán hàng dù minh bạch nhưng lại thiếu thực tế, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh. Ảnh: TÚ UYÊN

Ra mắt cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế Mới đây, Cục Thuế đã ra mắt cổng thông tin hỗ trợ người nộp thuế (ngày 18-8). Đây là kênh thông tin chính thức giúp cá nhân, hộ kinh doanh và DN dễ dàng tra cứu, nắm vững quy định, qua đó thực hiện nghĩa vụ thuế chính xác, tránh các sai sót không đáng có. Theo Cục Thuế, cổng thông tin này ra đời nhằm đáp ứng sự phát triển của kinh tế số, khi các mô hình kinh doanh ngày càng đa dạng. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Cục Thuế và Công ty CP MISA với mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Điểm nhấn đặc biệt của cổng thông tin là tích hợp trợ lý ảo (chatbot AI) không chỉ giải đáp về thuế mà còn tư vấn các kiến thức kinh doanh, giúp người dùng nâng cao hiệu quả bán hàng. Cục Thuế kỳ vọng đây sẽ là công cụ mạnh mẽ, giúp người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, giảm thiểu sai sót và nâng cao tính minh bạch, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Tránh tư duy "áp chung một chiếc áo”

. Trước những thách thức lớn như vậy, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống mà không gây xáo trộn sinh kế của hàng triệu người, theo ông đâu là giải pháp và lộ trình chuyển đổi hợp lý nhất?

+ Việc áp dụng một chính sách mới cần tuyệt đối tránh tư duy “áp một chiếc áo chung cho tất cả”, mà phải tính đến sức chịu đựng và khả năng thích ứng của từng nhóm đối tượng. Chúng ta không thể kỳ vọng một tiểu thương ở chợ truyền thống có thể ngay lập tức vận hành sổ sách, xuất hóa đơn thành thạo như một DN chuyên nghiệp. Vì vậy, một lộ trình chuyển đổi hợp lý, có phân loại đối tượng là tối quan trọng. Tôi đề xuất một số giải pháp cụ thể.

Thứ nhất, cần phân tầng quản lý dựa trên quy mô doanh thu đồng bộ với Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa. Đây là chìa khóa để giảm áp lực tuân thủ. Cụ thể, nên bắt buộc áp dụng phương pháp kê khai khấu trừ (như DN) đối với các hộ có doanh thu lớn từ 3 tỉ đồng/năm trở lên. Về bản chất, các hộ kinh doanh quy mô lớn này đã hoạt động như một DN, việc yêu cầu họ thực hiện nghĩa vụ thuế tương xứng là công bằng và quan trọng là để tránh tình trạng “DN núp bóng hộ kinh doanh” gây thất thu thuế và tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh.

Ngược lại, với hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ có doanh thu dưới 3 tỉ đồng/năm, Nhà nước nên cho phép họ được quyền lựa chọn giữa phương pháp khấu trừ hoặc nộp trực tiếp trên doanh thu. Việc trao cho họ quyền tự quyết này sẽ giúp họ không bị “ngợp”, có thời gian để học hỏi, làm quen dần và tự chọn ra phương pháp phù hợp nhất với mô hình kinh doanh của mình. Bên cạnh đó cũng nên xem xét giảm mức thuế suất nộp trực tiếp trên doanh thu cho các hộ kinh doanh.

Thứ hai, cần nới lỏng quy định về thời điểm xuất hóa đơn. Quy định xuất hóa đơn ngay tại thời điểm bán hàng dù minh bạch nhưng lại thiếu thực tế. Việc cho phép một độ trễ hợp lý, ví dụ trong vòng ba ngày kể từ thời điểm bán hàng, sẽ không mâu thuẫn với mục tiêu chống thất thu thuế. Việc này sẽ giúp người bán có đủ thời gian để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên hóa đơn, giúp việc tuân thủ trở nên khả thi hơn thay vì đẩy họ vào thế có thể vi phạm bất cứ lúc nào.

Tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp” Hôm nay (20-8), báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc HĐĐT, hướng tới 2 triệu DN” tại 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Sự kiện có sự tham gia của Sở Tài chính TP.HCM, Thuế TP.HCM, Hiệp hội DN TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa… cùng nhiều lãnh đạo các DN, đơn vị cung ứng dịch vụ - HĐĐT và đông đảo tiểu thương, nhà bán hàng trực tiếp và cả bán hàng online. Tọa đàm được tổ chức nhằm tạo ra một diễn đàn đối thoại thẳng thắn và đa chiều, tập trung vào các mục tiêu then chốt. Làm rõ lộ trình chuyển đổi sang HĐĐT đến năm 2026 và các chính sách thuế, khuyến khích khi hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN. Bên cạnh đó, tháo gỡ các rào cản về tâm lý, chi phí, công nghệ và quy trình thông qua đối thoại trực tiếp giữa hộ kinh doanh, cơ quan thuế và các chuyên gia…

Cần một cú hích chính sách mạnh mẽ

. Thưa ông, mục tiêu cuối cùng của cuộc cải cách này không chỉ là quản lý thuế mà là tạo tiền đề để các hộ kinh doanh “lớn lên”, hướng tới mục tiêu 2 triệu DN vào năm 2030. Vậy ngoài các giải pháp trước mắt, chúng ta cần cú hích chính sách đột phá nào, đặc biệt là từ phía Nhà nước?

+ Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Gỡ vướng về chi phí hay thủ tục chỉ là bước đi đầu tiên, là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu DN, chúng ta cần những cơ chế đột phá hơn để các hộ kinh doanh thực sự muốn “lớn lên”. Cú hích thực sự sẽ đến khi họ nhìn thấy rõ những lợi ích vượt trội và cụ thể khi chuyển đổi thành DN. Đó là quyền được trừ các chi phí hợp lý vào doanh thu tính thuế, được chuyển lỗ trong năm năm liên tiếp và được hưởng các chính sách thuế suất ưu đãi hấp dẫn.

Tuy nhiên, lợi ích dù rõ ràng nhưng rào cản về chi phí tuân thủ vẫn còn đó. Đây là lúc vai trò của Nhà nước trở nên quyết định. Cụ thể là thay vì để thất thoát hàng ngàn tỉ đồng tiền thuế mỗi năm, chúng ta có thể trích một phần nhỏ trong số thuế sẽ thu đúng, thu đủ trong tương lai để đầu tư ngược lại cho người dân. Đó là trang bị miễn phí phần mềm, các nền tảng số dùng chung, thiết bị cần thiết cho các hộ kinh doanh.

Đây là một khoản đầu tư cho tương lai, cho mục tiêu 2 triệu DN và cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Nó không chỉ giải quyết triệt để bài toán chi phí mà còn thể hiện sự đồng hành của Chính phủ, qua đó đảm bảo thu đúng, thu đủ và quan trọng nhất là tạo được sự đồng thuận xã hội cao.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đơn giản hóa các quy định trong luật thuế. Chẳng hạn, nên cho phép các DN siêu nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh được áp dụng phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên doanh thu. Điều này giúp họ không cần phải duy trì một bộ máy kế toán phức tạp mà vẫn tuân thủ tốt pháp luật thuế, qua đó giảm bớt gánh nặng và giúp họ tự tin bước vào sân chơi lớn hơn.

. Xin cảm ơn ông.•