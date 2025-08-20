Đang diễn ra Tọa đàm ‘Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp’ 20/08/2025 08:44

(PLO)- Tọa đàm là diễn đàn đối thoại thẳng thắn, đa chiều nhằm tháo gỡ các rào cản về tâm lý, chi phí, công nghệ cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh trước lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, bỏ thuế khoán, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp của đất nước.

Sáng nay (20-8), Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức Tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp” tại trụ sở báo, số 34 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Tọa đàm có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia hàng đầu về thuế - pháp lý, các nhà cung cấp giải pháp công nghệ lớn cùng đông đảo đại diện doanh nghiệp, tiểu thương đang hoạt động trên địa bàn TP.

Toàn cảnh Tọa đàm "Tháo gỡ vướng mắc hóa đơn điện tử, hướng tới 2 triệu doanh nghiệp”. Ảnh: THUẬN VĂN

Hóa đơn điện tử: Phải biến nghĩa vụ thành động lực phát triển

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, đã có những chia sẻ thẳng thắn về một trong những sự thay đổi lớn và sâu rộng nhất đến môi trường kinh doanh của đất nước.

Việc chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai và áp dụng hóa đơn điện tử không đơn thuần là một sự thay đổi về công nghệ, mà là một bước chuyển mình về tư duy quản lý và thói quen kinh doanh.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ trương này, với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế minh bạch và công bằng, là bước đi tất yếu để hiện thực hóa khát vọng về 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 mà Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã đề ra.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh con đường từ chính sách đến thực tiễn chưa bao giờ là một đường thẳng, đặc biệt khi nó tác động trực tiếp đến hơn 5 triệu hộ kinh doanh, một khu vực kinh tế năng động nhưng cũng mong manh và còn nhiều hạn chế về nguồn lực.

Các đại biểu, khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh: T.VĂN

Thực tế cho thấy quá trình chuyển đổi đang đối diện với những rào cản không hề nhỏ, không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn nằm sâu trong tâm lý. Đó là nỗi lo về chi phí đầu tư ban đầu, sự bỡ ngỡ với công nghệ và trên hết là tâm lý e ngại rằng sự minh bạch sẽ đi kèm với gánh nặng bị soi xét hay truy thu thuế.

Những con số từ khảo sát của VCCI cho thấy 69% hộ kinh doanh chưa từng được tập huấn và 77% lo lắng về nguy cơ bị xử phạt là những chỉ dấu rõ nét mà chúng ta không thể bỏ qua. Từ đó đặt ra câu hỏi trọng tâm không chỉ là "làm thế nào để các hộ kinh doanh tuân thủ quy định?", mà sâu sắc hơn là: "Làm thế nào để biến nghĩa vụ thành động lực?"

"Phải làm sao để người kinh doanh thấy rằng hóa đơn điện tử không chỉ là công cụ quản lý của Nhà nước, mà còn là công cụ giúp chính họ quản trị tốt hơn, chuyên nghiệp hơn và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hơn. Cần xây dựng một cơ chế chuyển tiếp mềm dẻo và đầy tính hỗ trợ, để sự thay đổi không tạo ra một cú sốc chi phí mà là một sự nâng cấp mang lại lợi ích thực chất" - ông Nguyễn Thái Bình đặt vấn đề.

Quan trọng nhất, theo ông Nguyễn Thái Bình là phải củng cố niềm tin rằng Nhà nước và ngành Thuế đang thực sự đồng hành, hỗ trợ chứ không chỉ giám sát, kiểm tra.

Ông Trương Tấn Vũ, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM và ông Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM điều hành chương trình tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Tọa đàm được Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức chính là để thiết lập một diễn đàn đối thoại thẳng thắn và cầu thị, nơi cơ quan quản lý có thể lắng nghe trọn vẹn những tâm tư, chuyên gia hiến kế những giải pháp đột phá và chính các hộ kinh doanh có thể nói lên tiếng nói của mình.

Cùng tìm lời giải tại diễn đàn đa chiều

Để đi sâu vào tìm lời giải cho những thách thức của quá trình chuyển đổi hóa đơn điện tử, tọa đàm được cấu trúc chặt chẽ thành hai phần, đi từ tổng quan chính sách đến các vấn đề gai góc trong thực tiễn.

Phiên tham luận mở đầu đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh, đa chiều. Mở đầu, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP.HCM, đã làm rõ khung chính sách của nhà nước qua tham luận “Chính sách thuế cho hộ kinh doanh, lộ trình hiện đại hóa quản lý thuế đến 2026 và các chính sách hỗ trợ”.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: THUẬN VĂN

Nối tiếp, Luật sư Đỗ Ngọc Anh, Phó viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển Doanh nghiệp, đưa ra tầm nhìn chiến lược qua chủ đề “Từ Hộ kinh doanh lên Doanh nghiệp: Động lực từ Nghị quyết 68 và kinh nghiệm quốc tế”.

Luật sư Đỗ Ngọc Anh, Phó viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Phát triển Doanh nghiệp chia sẻ về động lực phát triển từ Nghị quyết 68. Ảnh: THUẬN VĂN

Cuối cùng, để giải quyết bài toán công nghệ, ông Nguyễn Gia Bảo Long, Giám đốc phát triển kinh doanh Haravan, sẽ mang đến các giải pháp cụ thể qua tham luận “Giải pháp công nghệ và hỗ trợ thực tiễn cho Hộ kinh doanh”.

Ông Nguyễn Gia Bảo Long, Giám đốc phát triển kinh doanh Haravan. Ảnh: THUẬN VĂN

Không khí sẽ sôi nổi nhất ở phiên thảo luận chung, nơi các câu chuyện thực tế được đưa ra phân tích. Dựa trên kinh nghiệm từ các nhà cung cấp giải pháp công nghệ và đơn vị tư vấn, các chuyên gia và doanh nghiệp đã đối thoại thẳng thắn về những vướng mắc kỹ thuật và tâm lý lớn nhất mà các hộ kinh doanh gặp phải.

Các đại biểu, khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh: T.VĂN

Nhiều đề xuất đột phá đã được ghi nhận, như việc nghiên cứu chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp mà không tạo ra cú sốc về chi phí tuân thủ (thuế, kế toán, nhân sự).

Các ý tưởng mới mẻ cũng được thảo luận sôi nổi, bao gồm tính khả thi của việc phân nhóm hộ kinh doanh (theo quy mô, ngành nghề, độ tuổi) để áp dụng các giải pháp hỗ trợ riêng biệt, và sự cần thiết của các điều chỉnh chính sách thuế linh hoạt để phù hợp với đặc thù kinh doanh theo mùa vụ tại các địa bàn truyền thống.

Các đại biểu, khách mời tham dự tọa đàm. Ảnh: T.VĂN

Trọng tâm của phiên thảo luận là tìm ra giải pháp cân bằng giữa việc giám sát thuế chặt chẽ và việc tạo ra một môi trường kinh doanh an tâm, cho các hộ kinh doanh trong giai đoạn chuyển đổi.