Thu phí cảng cá ở Quảng Ngãi mỗi nơi một kiểu 30/12/2025 07:25

(PLO)- Việc thu phí cảng cá ở Quảng Ngãi không thống nhất, mỗi cảng lại có một cách thu khác nhau.

Tại Quảng Ngãi, hầu hết các cảng cá đã triển khai thu phí đối với phương tiện cơ giới ra vào cảng theo quy định. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy việc thu phí tại một số cảng còn chưa thống nhất, thiếu chặt chẽ.

Mỗi cảng cá thu một kiểu

Cảng cá Tịnh Kỳ là một trong những cảng có lưu lượng phương tiện ra vào lớn mỗi ngày. Cảng được trang bị hệ thống camera, barie, máy in phiếu điện tử phục vụ thu phí.

Cổng vào cảng cá Tịnh Kỳ.

Đầu tháng 12, phóng viên điều khiển ô tô con vào cảng, nhân viên trực cổng thực hiện thu phí. Thế nhưng, đến ngày 9-12, cũng với phương tiện này, nhân viên chỉ nhìn qua rồi mở barie cho xe đi. Đến ngày 16-12, phóng viên tiếp tục lái xe vào cảng và không bị thu phí. Khi chúng tôi quay lại hỏi “có thu phí không?” thì nhân viên trả lời: “Có thu.”

Tại cổng ra vào cảng cá Tịnh Hòa, biển thông báo “nộp tiền trước khi ra cảng” được treo công khai. Tuy nhiên, tại đây không có người thu phí, giám sát việc xe ra vào.

Đối với cảng cá Sa Huỳnh, đơn vị quản lý không tổ chức thu phí ô tô con ra vào cảng. Việc thu phí chỉ áp dụng đối với các xe tải phục vụ bốc dỡ hàng hóa, mức thu được quy định rõ ràng tùy theo trọng tải phương tiện.

Như vậy, cùng là cảng cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhưng có nơi thu cả ô tô con, có nơi chỉ thu xe tải, có nơi treo biển nhưng không thu, có nơi lúc thu lúc không.

Lý giải do đặc thù từng cảng

Lý giải về việc thu phí không đồng đều giữa các cảng cá, đại diện Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi cho rằng nguyên nhân xuất phát từ đặc thù riêng của từng cảng, điều kiện hạ tầng, tình hình thực tế tại từng khu vực.

Đơn cử tại cảng cá Sa Huỳnh, đường dẫn vào cảng là đường dùng chung với một số hộ dân. Các hộ này thường có ô tô con ra vào nhà, việc thu phí sẽ gây ảnh hưởng quyền lợi người dân sinh sống tại đó. Do vậy, Ban Quản lý thống nhất chỉ thu phí đối với xe tải, không áp dụng với ô tô con.

Cảng cá Tịnh Hòa.

Đối với cảng cá Tịnh Hòa, công trình nhà bảo vệ trước đây bị tháo dỡ để phục vụ dự án giao thông nên hiện cảng chưa có nhà bảo vệ. Việc thu phí chỉ thực hiện vào những lúc cao điểm, khi lượng phương tiện ra vào đông.

Còn Cảng cá Tịnh Kỳ là cảng cá đông đúc phương tiện, người ra vào. Cảng này cũng được đầu tư hệ thống máy móc, camera hiện đại nên thu phí áp dụng cho tất cả các phương tiện cơ giới.

Sẽ siết chặt việc thu phí

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Quốc Cường, Phó giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, nói việc thu phí phương tiện ra vào các cảng cá đã được triển khai từ lâu và thực hiện theo quy định. Đơn vị cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí nhằm đảm bảo đúng quy định, tránh thất thoát.

Trước phản ánh của phóng viên, ông Cường nói sẽ tăng cường kiểm tra nội bộ, rà soát toàn bộ quy trình thu phí tại các cổng cảng, từ bố trí nhân sự, ca trực đến trách nhiệm của từng cá nhân tham gia thu.

Biển yêu cầu nộp tiền trước khi ra khỏi cảng cá Tịnh Hòa.

Trường hợp phát hiện cán bộ, nhân viên thu phí không thực hiện đúng quy định, cố tình bỏ sót, thu sai, hoặc không cấp chứng từ cho người nộp phí, đơn vị sẽ xử lý theo quy định, không để tình trạng kéo dài.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngã, dù không thể giám sát tuyệt đối 100% trong điều kiện hoạt động thực tế tại các cảng cá, Ban Quản lý sẽ tăng cường kiểm soát thông qua hệ thống camera.

Đồng thời đối chiếu số liệu định kỳ và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu từng bộ phận. Quan điểm của đơn vị là không chấp nhận tình trạng thu theo cảm tính, để xảy ra thất thu mà không rõ trách nhiệm.