Hộ, cá nhân cho thuê nhà không nộp thuế, Cục Thuế đề nghị các địa phương vào cuộc 17/08/2025 18:10

(PLO)- Hiện nay nhiều hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng... nhưng không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động này.

Cục Thuế vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Theo đó, Cục Thuế cho biết, hiện nay vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng...

Do đó, Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo UBND các xã, phường, Tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn.

Hiện nhiều hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng... nhưng không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu. Ảnh minh họa: MINH TRÚC

Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, báo cáo Ủy ban và các sở, ban, ngành. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, rà soát để xác định doanh thu, mức thuế của các hộ, cá nhân và đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan như: Công an, Xây dựng, TT&TT, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy... tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng; đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giúp cơ quan thuế quản lý sát với tình hình kinh doanh thực tế tại địa bàn.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký một số công văn, công thư gửi Bí thư, Chủ tịch UBND và UBND các tỉnh, thành phố về việc đề xuất phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và triển khai một số giải pháp chống thất thu thuế.