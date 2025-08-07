Thành ủy TP.HCM: Nâng mức hỗ trợ, có chính sách tốt cho người thuê, mua nhà ở xã hội 07/08/2025 11:14

(PLO)- Thành ủy TP.HCM yêu cầu nghiên cứu nâng mức hỗ trợ, ban hành các cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà lưu trú, ký túc xá cho công nhân, người thu nhập thấp khu vực đô thị, học sinh, sinh viên, người có công, lực lượng vũ trang...

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) trong tình hình mới.

Thành ủy TP.HCM yêu cầu nâng mức hỗ trợ, có chính sách mua, thuê nhà ở xã hội cho người có công, sinh viên, lực lượng vũ trang. Ảnh: QUANG HUY

Phân cấp cho địa phương trong phát triển nhà ở xã hội

Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung rà soát, xây dựng và ban hành kịp thời các quy định, cơ chế, chính sách có liên quan đến phát triển NƠXH thuộc thẩm quyền của TP. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối tượng được hưởng chính sách NƠXH phải bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng.

Ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo thuận lợi trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án phát triển nhà ở xã hội; đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài ranh dự án NƠXH….

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển NƠXH, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH được tiếp cận dễ dàng, đầy đủ thông tin.

Nghiên cứu, đề xuất cắt giảm tối đa thời gian hoàn thành thủ tục hành chính trong việc thực hiện thủ tục pháp lý đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư, cấp phép, kinh doanh, mua bán, quản lý, sử dụng nhà ở xã hội... theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch.

Có cơ chế, chính sách vượt trội nhằm khuyến khích, thu hút các nguồn lực xã hội, các nhà đầu tư tham gia đầu tư, phát triển các dự án NƠXH, nhất là các dự án NƠXH theo hướng mô hình xanh, sử dụng tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững, phát thải cacbon thấp. Ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển NƠXH...

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển NƠXH; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng, kịp thời để bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển NƠXH.

Rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai hiệu quả chương trình cho vay hỗ trợ NƠXH.

Tăng cường phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ cho các địa phương trong phát triển nhà ở xã hội, đi đôi với tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, bảo đảm việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại đúng mục đích.

Cùng đó, đẩy nhanh hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó có NƠXH trên địa bàn TP.

Nâng mức hỗ trợ cho người có công, đối tượng chính sách

Thành ủy TP.HCM giao Đảng ủy UBND TP lãnh đạo UBND TP.HCM, căn cứ bối cảnh, tình hình thực tiễn việc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp để khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung.

Trong đó, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu, trình UBND TP xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển NƠXH và thực hiện các chính sách hỗ trợ về NƠXH cho các đối tượng chính sách; rà soát, xem xét việc phân cấp, ủy quyền mạnh trong công tác phát triển NƠXH…

Khẩn trương, rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án theo tiến độ được phê duyệt; trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì thu hồi quỹ đất 20% để lựa chọn chủ đầu tư khác thực hiện.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất UBND TP xem xét, ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển và ổn định các khu nhà trọ, nhà lưu trú công nhân hiện nay nhằm khuyến khích hơn nữa các tổ chức, cá nhân tham gia. Đồng thời, nghiên cứu, xem xét tổ chức thực hiện thí điểm tại một số địa phương để làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai thực hiện chung trên toàn địa bàn.

Thành ủy cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất nâng mức hỗ trợ nhà ở cho người có công và các đối tượng chính sách tại các chương trình mục tiêu. Nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho công nhân và lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghiên cứu, đề xuất phát triển đa dạng loại hình nhà ở xã hội và ban hành các cơ chế, chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà lưu trú, ký túc xá cho công nhân, người thu nhập thấp khu vực đô thị, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang phù hợp với khả năng chi trả của từng đối tượng thụ hưởng… Tiếp tục xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đủ điều kiện để hỗ tiếp cận nguồn vốn 120.000 tỷ đồng...