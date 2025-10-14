Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà 4 triệu đồng/tháng cho người bị thu hồi đất 14/10/2025 16:00

(PLO)- Liên quan dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cho phép hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian bố trí tái định cư theo mốc 4 triệu đồng/tháng cho một hộ gia đình hoặc cá nhân bị thu hồi đất.

Ngày 14-10, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành dự án độc lập.

Dự Hội đồng thẩm định có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm, đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng.

Tách thành dự án độc lập

Theo Bộ Tài chính, nội dung chính của dự thảo Nghị quyết gồm việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân Ninh Thuận (ĐHN Ninh Thuận) thành dự án độc lập với tên là dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án ĐHN Ninh Thuận.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì hội đồng thẩm định. Ảnh: HOÀNG HUY

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng mức đầu tư của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án ĐHN Ninh Thuận tăng từ hơn 3.200 tỉ đồng lên hơn 12.392 tỉ đồng do điều chỉnh diện tích, giá đất.

Việc giải phóng mặt bằng cần thực hiện ngay để tránh phát sinh chi phí. Công tác kiểm kê đang được tích cực triển khai nhưng vướng thủ tục chờ chủ trương đầu tư dự án.

Do đó, dự thảo Nghị quyết quy định giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản dự án và cho phép UBND tỉnh này quyết định đầu tư dự án khi cấp có thẩm quyền chưa điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án ĐHN Ninh Thuận theo quy định.

Dự thảo còn quy định trong thời gian chờ bố trí tái định cư, UBND tỉnh Khánh Hòa bố trí nhà ở tạm hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở bị thu hồi theo dự án. Thời gian và mức hỗ trợ cụ thể do UBND tỉnh Khánh Hòa quy định phù hợp với thực tế tại địa phương.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị cho phép hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian bố trí đất ở tại nơi tái định cư theo mốc 4 triệu đồng/tháng cho một hộ gia đình hoặc cá nhân. Thời gian hỗ trợ tính từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi nhận được đất ở tại nơi tái định cư và cộng thêm 6 tháng xây nhà ở.

Tờ trình cho rằng để giải phóng mặt bằng dự án theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, việc quy định bố trí nhà ở hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà ở là cần thiết và phù hợp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi thực hiện triển khai dự án.

Nghị quyết là cần thiết

Góp ý tại Hội đồng thẩm định, đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ KH&CN… nhất trí với nội dung dự thảo và đánh giá nghị quyết rất cần thiết cho việc tháo gỡ nút thắt cho địa phương. Các ý kiến cũng đề nghị bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; cân nhắc tên gọi…

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú cho biết thành viên hội đồng đánh giá nghị quyết hoàn toàn cần thiết; đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ hơn trong hồ sơ về sự phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất.

Về vấn đề liên quan đến điều ước quốc tế, an ninh, quốc phòng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú khẳng định không ảnh hưởng và không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc tên gọi của dự thảo nghị quyết cho phù hợp; đề nghị chỉnh lý lại một số điều khoản, giải trình thêm về vấn đề nguồn nhân lực triển khai thực hiện.

Cùng với đó, rà soát thêm để đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp phân quyền; rà soát về ngôn ngữ, kỹ thuật cho hoàn thiện…