Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự Hội nghị thường niên LawAsia lần thứ 38 11/10/2025 18:21

(PLO)- Tại Hội nghị thường niên LawAsia, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ đặt lên vai các luật gia, luật sư, chuyên gia pháp lý là rất nặng nề.

Ngày 11-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Luật Châu Á - Thái Bình Dương (LawAsia) phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên LawAsia lần thứ 38. Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-10.

Đây là hoạt động quan trọng nhất của LawAsia hàng năm. Hội nghị LawAsia lần thứ 38 có chủ đề “Các giao dịch tại châu Á – Thái Bình Dương: những thách thức pháp lý, văn hóa và môi trường”. Hội nghị còn là nơi gắn kết các luật sư, các hiệp hội vì những mục tiêu cao cả của nghề luật sư trong việc phục vụ cộng đồng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh Hội nghị LawAsia lần thứ 38 là sự kiện quan trọng, là cơ hội để cộng đồng luật gia, luật sư, chuyên gia pháp lý khu vực châu Á – Thái Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm, chung tay xây dựng một môi trường pháp lý minh bạch, dễ tiếp cận, ổn định, thúc đẩy thịnh vượng chung.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam xác định một trong những nhiệm vụ then chốt là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho phát triển; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, thúc đẩy dân chủ, thượng tôn pháp luật và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đó, Việt Nam đã ban hành và triển khai thực hiện những chủ trương đột phá trong nhiều lĩnh vực như phát triển khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, y tế, giáo dục… Đặc biệt, Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đã đề ra nhiều giải pháp mang tính lịch sử nhằm đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thực thi pháp luật, tiếp tục tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phó thủ tướng Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh và Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh (hàng đầu, giữa), cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Đồng thời, Việt Nam cam kết ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và các giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; chủ động tham gia đóng góp thực chất vào duy trì hòa bình, ổn định khu vực và quốc tế.

"Tình hình thế giới dự báo diễn biến nhanh và rất phức tạp, mang lại những cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Nguyên tắc thượng tôn pháp luật và hợp tác đa phương vừa là giải pháp để bảo vệ hòa bình, ổn định, vừa thúc đẩy tăng trưởng bao trùm.

Nhiệm vụ đặt lên vai các luật gia, luật sư, chuyên gia pháp lý là rất nặng nề" - Phó Thủ tướng Lê Thành Long nói.

Phó Thủ tướng đề nghị các hiệp hội luật sư, các nhà khoa học pháp lý, các luật gia, luật sư, các thẩm phán và những nhà hoạt động thực tiễn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả hơn nữa trong khuôn khổ LAWASIA và các tổ chức quốc tế khác để góp phần xử lý những vấn đề pháp lý toàn cầu.

Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Huy

Tại Hội nghị năm nay, Việt Nam đề xuất 2 chủ đề là "Củng cố nền tảng hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực biển Đông trên cơ sở pháp luật quốc tế" và "Vai trò pháp luật trong bảo tồn đa dạng và đặc sắc văn hóa bản địa trong bối cảnh toàn cầu hoá".

Theo đó, Việt Nam khẳng định kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng trên biển; chủ động, tích cực giải quyết, xử lý các tranh chấp, bất đồng trên biển bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Đồng thời, Việt Nam chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Phát biểu tại hội nghị, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam cho biết, với ý thức trách nhiệm của một bên phối hợp tổ chức hội nghị, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nỗ lực phối hợp cùng với Ban điều hành và Ban Thư ký LawAsia triển khai công tác để tổ chức thành công Hội nghị.

Đồng thời, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam để đảm bảo an ninh, an toàn cho việc tổ chức Hội nghị LawAsia.

“Sự tham gia của gần 600 đại biểu quốc tế và Việt Nam thể hiện sức hút của Hội nghị, không chỉ bao hàm về nội dung chuyên môn sẽ được thảo luận mà còn có những yếu tố tác động tới sự phát triển nghề nghiệp, những mặt thuận lợi và khó khăn thách thức trong bối cảnh thế giới phát triển không ngừng nhưng cũng đầy biến động, nhiều rủi ro và khó đoán định”- ông Đỗ Ngọc Thịnh nói.