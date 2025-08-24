Thành lập Tổ Công tác giám sát việc phòng, chống tham nhũng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 24/08/2025 18:58

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký quyết định ban hành Nghị quyết 249 về kế hoạch triển khai Nghị quyết 189 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: H.H

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các chính sách, giải pháp được Quốc hội thông qua bằng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành để có đầy đủ hành lang pháp lý, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai, huy động các nguồn lực thực hiện dự án. Đồng thời, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ công việc của các bộ, ngành, địa phương.

Theo kế hoạch, Chính phủ giao 10 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương với mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ. Cụ thể, Bộ Công thương được giao phối hợp với các bộ, EVN, PVN tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về hợp tác xây dựng cho 2 nhà máy, hoàn thành vào tháng 12-2025.

Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, EVN, PVN tổ chức đàm phán hoàn tất các quy trình, thủ tục và tiến hành ký kết điều ước quốc tế với các đối tác về cung cấp tín dụng cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào tháng 9-2025, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 vào tháng 3-2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan phối hợp Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân Việt Nam theo hướng dẫn của IAEA, hoàn thành trong năm 2025.

Đồng thời, hoàn thành xây dựng và trình ban hành kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân. Nghiên cứu tham gia các điều ước quốc tế đa phương cần thiết trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trong năm 2026.

Bộ Khoa học và Công nghệ còn được giao hoàn thành việc sửa đổi, hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan về điện hạt nhân trong năm 2025.

Khu vực xây dựng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: H.H

Hai chủ đầu tư EVP, PVN được giao trình hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đối với dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào kỳ họp Quốc hội trong năm 2025. Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 chậm nhất vào tháng 5-2026.

UBND tỉnh Khánh Hòa được giao thực hiện di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng của 2 dự án, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương tham gia triển khai đề án Tuyên truyền về chủ trương và nhiệm vụ phát triển điện hạt nhân do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao thành lập và triển khai thực hiện đào tạo đề án nguồn nhân lực điện hạt nhân.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan cùng EVN, PVN và UBND tỉnh Khánh Hòa quản lý sử dụng vốn và nguồn lực bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn phóng xạ, môi trường trong suốt quá trình đầu tư dự án.