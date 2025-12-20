Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phát triển kinh tế tư nhân không phải là khẩu hiệu 20/12/2025 20:52

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân cũng không chỉ là trách nhiệm, thẩm quyền mà còn phải là niềm tin, khát vọng.

Chiều 20-12, kết luận Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phương châm “niềm tin, hành động, thực chất, hiệu quả, đột phá” trong thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân.

Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp ngày càng lớn

Ban Chỉ đạo đánh giá sau 8 tháng, hiệu quả của Nghị quyết 68-NQ/TW bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu và sự đóng góp ngày càng lớn hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng ghi nhận sau khi Nghị quyết 68 và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành, triển khai, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có bước chuyển biến rõ rệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng Nghị quyết 68 đã được triển khai quyết liệt, đạt được nhiều thành tựu. Ảnh: VGP

Sau khi điểm lại những thành công trong triển khai Nghị quyết 68 cũng như nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng đã chỉ rõ một số hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức và nguyên nhân.

Theo Thủ tướng, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030; cũng là năm đầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Để góp phần thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng cho rằng việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và là một trong những yếu tố có tính chất quyết định.

Thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Cụ thể, kinh tế tư nhân phải góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần giảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài; đảm bảo an ninh, nhất là an ninh kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; góp phần phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; tham gia tích cực công tác an ninh xã hội.

Nhấn mạnh phương châm “niềm tin, hành động, thực chất, hiệu quả, đột phá”, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục củng cố, nâng cao niềm tin của doanh nghiệp vào Chính phủ và chính quyền địa phương, thông qua những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Ông lưu ý nói phải đi đôi với làm, đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể, thiết thực; giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí tuân thủ, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp thông qua 3 đột phá chiến lược.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Thủ tướng giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng Nghị định về quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và hướng dẫn dự án xanh, tuần hoàn; hỗ trợ lãi suất 2% đối với dự án xanh, tuần hoàn; hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Nghị định về cụm công nghiệp.

Các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026; hướng dẫn chi tiết các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân về đất đai, mặt bằng sản xuất, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ công nghệ, chuyển đổi số.

Cùng với đó, hỗ trợ đào tạo giám đốc điều hành, hỗ trợ pháp lý, phát triển các doanh nghiệp tiên phong, hỗ trợ các doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế; nghiên cứu có cơ chế lựa chọn doanh nhân có tâm, có tài, có tầm tham gia đóng góp ý kiến và quản trị đất nước; bảo vệ doanh nghiệp trên không gian mạng; chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ.

Chính quyền và doanh nghiệp đồng hành

Chỉ đạo các địa phương thường xuyên trao đổi, nắm chắc tình hình của doanh nghiệp; vận hành ổn định chính quyền hai cấp, đảm bảo việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Thủ tướng cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phải đồng hành, cộng tác với chính quyền để cùng phát triển, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh ngay trong năm 2026 các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật để thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế tư nhân theo tinh thần cải cách mạnh mẽ, thực chất của Nghị quyết 68.

Đặc biệt, đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tập trung chuyển đổi số để doanh nghiệp không phải đi lại nhiều lần, không phải chờ đợi, không phải “xin cho"; tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển đội ngũ doanh nghiệp tư nhân lớn, doanh nghiệp dẫn dắt, đồng thời hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; các doanh nghiệp phải hỗ trợ nhau cùng phát triển, tạo đoàn kết, thống nhất.

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường đối thoại, lắng nghe, thực chất, phản hồi kịp thời, rõ ràng, đúng thời hạn, đúng thẩm quyền; có cơ chế huy động nguồn lực; các bộ, ngành chủ động giải quyết vấn đề của doanh nghiệp với tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; không để “trên nóng, dưới lạnh”.

Trí tuệ, khát vọng

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt, nhất quán trong thực hiện Nghị quyết 68 là “lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy kết quả thực tế làm đánh giá cuối cùng” và “hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân, nhà nước và rủi ro chia sẻ”.

Ông lưu ý phát triển kinh tế tư nhân không phải là khẩu hiệu, không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, thẩm quyền mà phải bằng trí tuệ, tình cảm, khát vọng; với hành động cụ thể, việc làm cụ thể, sản phẩm cụ thể để kinh tế tư nhân phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, mang lại lợi ích cho đất nước, quốc gia, dân tộc, nhân dân và cho chính doanh nghiệp; kinh tế phát triển xứng tầm với truyền thống lịch sử văn hóa của đất nước, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc; cả bộ máy cùng hành động; cả xã hội cùng đồng hành với doanh nghiệp”- Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Nghị quyết 68 sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa trong năm 2026 và thời gian tới, mang lại chuyển biến thực chất, rõ nét, tạo đột phá phát triển kinh tế tư nhân, đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển đất nước nhanh, bền vững; đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên CNXH như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.