145.000 doanh nghiệp thành lập mới, tín hiệu tích cực từ Nghị quyết 68

(PLO)- Trong 9 tháng năm 2025, có 145.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 6-10, số lượng đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng tăng cao nhờ động lực của Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, trong tháng 9-2025, cả nước có 16.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.700 tỉ đồng và 97.000 lao động.

So với tháng 8, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 17,9%, giảm 49,2% về vốn đăng ký và giảm 9,3% về số lao động. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, số liệu tháng 9 đã tăng 49,8% về số doanh nghiệp, tăng 78,6% về số vốn đăng ký và tăng 53,9% về số lao động.

Tính chung cả 9 tháng, cả nước có 145.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,4 triệu tỉ đồng và 874.000 lao động; tăng 18,9% về số doanh nghiệp, tăng 22,6% về vốn đăng ký và tăng 18,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước nhờ động lực của Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 9,8 tỉ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng là 4,7 triệu tỉ đồng, tăng 104,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, cả nước có 86.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2024), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên hơn 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, bình quân một tháng có 25.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, trong 9 tháng, có 99.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; 53.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 13,5%; 22.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 45,0%. Bình quân một tháng có 19.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III-2025 cho thấy có 33,6% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý II. Cùng với đó, 44,2% số doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 22,2% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Dự kiến quý IV, có 40,8% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III; 41,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,5% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.