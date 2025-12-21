PNJ nhận 2 giải thưởng Vạn Xuân Awards 2025 21/12/2025 15:37

Tối 19-12, bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng thương hiệu PNJ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh ở hạng mục Thương hiệu & Lãnh đạo Trọn đời tại lễ trao giải Vạn Xuân Awards 2025. Đây là hạng mục cao nhất của giải thưởng.

Theo ban tổ chức, bà Cao Thị Ngọc Dung là một trong những nhà lãnh đạo tiêu biểu của ngành kim hoàn Việt Nam, có đóng góp bền bỉ trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu Việt gắn với bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời từng bước mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế.

Bà Cao Thị Ngọc Dung (áo dài vàng) nhận bằng khen và cúp vinh danh từ BTC.

Trải qua gần bốn thập kỷ phát triển, PNJ không ngừng đổi mới mô hình kinh doanh, từ doanh nghiệp sản xuất truyền thống trở thành nhà bán lẻ trang sức và phong cách sống hàng đầu khu vực, hướng đến phát triển bền vững và lấy khách hàng làm trung tâm.

Bên cạnh giải thưởng cao nhất, PNJ còn được vinh danh ở hạng mục Thương hiệu Sáng tạo, ghi nhận các chiến lược xây dựng thương hiệu, đổi mới truyền thông – marketing và thiết kế trải nghiệm mua sắm hiện đại, tạo sự kết nối cảm xúc giữa sản phẩm và người tiêu dùng ở nhiều phân khúc.

Vạn Xuân Awards là giải thưởng thường niên trong lĩnh vực quảng cáo và sáng tạo tại Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và UBND TP.HCM. Năm nay, giải thưởng mang chủ đề “Tự hào Việt Nam”, tôn vinh những thương hiệu và cá nhân có đóng góp nổi bật cho giá trị sáng tạo gắn với bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế.