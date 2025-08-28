Ấn tượng thành tựu của TP.HCM tại triển lãm '80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc' 28/08/2025 20:05

(PLO)- TP.HCM tham gia trưng bày, giới thiệu toàn diện thành tựu của thành phố trên các lĩnh vực trong khuôn khổ triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sáng 28-8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" có sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương; 34 cơ quan địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn.

Tại đây, TP.HCM cũng tham gia triển lãm với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Tầm vóc thời đại, kiến tạo tương lai”, mang tới thông điệp “Tự hào quá khứ - Kết nối tương lai”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chụp hình lưu niệm cùng bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo Sở VH&TT TP.HCM tại không gian trưng bày của TP.HCM. Ảnh: BTC

Phát biểu tại đây, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết trưng bày nhằm tái hiện một cách khái quát nhưng đầy đủ, có chiều sâu về hành trình hơn 300 năm của vùng đất Sài Gòn - Gia Định xưa cho đến nay gắn với việc hợp nhất 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới với quy mô rộng lớn và định hướng kiến tạo tương lai, là sự khẳng định tầm nhìn phát triển một “siêu đô thị” thông minh, xanh, bền vững, mang đậm bản sắc Nam Bộ, sánh ngang các trung tâm lớn trong khu vực Đông Nam Á.

"Triển lãm lần này không chỉ là dịp giới thiệu những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội để thành phố khẳng định về bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của TP.HCM trong kỷ nguyên mới: Sẵn sàng cạnh tranh - Tự tin hội nhập - Quyết tâm vươn tầm thế giới" – bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan khu vực trưng bày dưới sự hướng dẫn của lãnh đạo TP.HCM

Theo đó, bố cục trưng bày triển lãm gồm 4 không gian chính, tương ứng với 4 giai đoạn lịch sử.

- Hành trình mở cõi phương Nam: Tái hiện bước chân khai phá, dựng làng, lập phố, mở chợ, khẳng định chủ quyền vùng đất mới (với công nghệ AI quảng bá, giới thiệu và màn hình Led đặt trong 3 chiếc nón lá).

- Kháng chiến trường kỳ, thống nhất đất nước: Khắc họa những mốc son đấu tranh oanh liệt chống thực dân, đế quốc, với hình ảnh, hiện vật, câu chuyện nhân chứng sống động (thông qua ứng dụng công nghệ Panorama, công nghệ trải nghiệm thực tế ảo).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trải nghiệm công nghệ thực tế ảo

- 50 năm xây dựng, đổi mới, sáng tạo: thể hiện tinh thần "dám nghĩ, dám làm", vượt khó vươn lên của Thành phố và các địa phương hợp nhất.(Thông qua công nghệ màn hình Led, tương tác đa điểm trạm, công nghệ 3 D Halogen giới thiệu các di sản văn hóa, bảo vật quốc gia).

- Kỷ nguyên vươn mình - Tầm nhìn tương lai - giới thiệu chiến lược phát triển TP.HCM mở rộng, hướng tới “siêu đô thị” tầm cỡ khu vực và thế giới. (Thông qua công nghệ Robot AI giới thiệu và màn hình Led minh họa thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của TP.HCM).

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, trưng bày giới thiệu toàn diện thành tựu của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học – công nghệ, quốc phòng – an ninh, đối ngoại với trọng tâm là những điểm nổi bật, mang tính biểu tượng.

Tất cả nội dung được thể hiện sinh động qua hiện vật, hình ảnh, phim tài liệu và công nghệ tương tác, mang đến trải nghiệm toàn diện cho người xem.

Khu công nghệ thực tế ảo thu hút đông đảo người xem trải nghiệm

Không chỉ vậy về văn hoá, nghệ thuật, TP.HCM giới thiệu đậm nét văn hóa – nghệ thuật đặc trưng Nam Bộ qua các loại hình truyền thống như đờn ca tài tử, cải lương, hát bội, múa bóng rỗi và các lễ hội tiêu biểu, phản ánh sự giao thoa văn hóa Việt – Hoa – Khmer – Chăm.

Bên cạnh đó, các tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, thiết kế sáng tạo cùng không gian phố đi bộ, lễ hội đường phố, biểu diễn ngoài trời góp phần khắc họa một thành phố hiện đại, năng động.

Ẩm thực TP.HCM được giới thiệu tại khu trưng bày

Về ẩm thực, TP.HCM quảng bá hương vị đặc trưng Nam Bộ qua những món ăn từ bình dân đến đặc sản, mang đậm tính cách cởi mở, hiếu khách của người phương Nam.

Khách tham quan đang xem hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập được tái hiện.