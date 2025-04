Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Mùa xuân thống nhất' 29/04/2025 23:56

Tối 29-4, Bộ VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, UBND TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên "Mùa xuân thống nhất" tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức).

Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mùa xuân thống nhất"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa xuân thống nhất được thực hiện nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) do PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL làm tổng đạo diễn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tới dự chương trình.

Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM...

Chương trình còn có sự hiện diện của lãnh đạo các nước trên thế giới, các chính đảng và bạn bè quốc tế: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen; Phó chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Salvador Valdés Mesa; Phó chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Belarus Ipatau Vadzim; Bộ trưởng Bộ Công tác về quân nhân xuất ngũ Trung Quốc Bùi Kim Giai... cùng hơn 10.000 khán giả trực tiếp tại công viên và hàng triệu người dân theo dõi qua truyền hình và nền tảng số.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phu nhân và các lãnh đạo Đảng, nhà nước tham dự chương trình

Lời tri ân cho bao thế hệ ngã xuống vì dân tộc

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL nhận định Văn hoá nghệ thuật cũng là một trong những mặt trận quan trọng góp phần vào sự thành công của khúc khải hoàn ca ngày 30-4-1975.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu

"Văn hoá và nghệ thuật còn có sứ mệnh soi đường dẫn dắt kết nối quá khứ và tương lai, khổ đau và hạnh phúc, ước mơ và hiện thực. Tiếp theo những chương trình trước đó, "Mùa xuân thống nhất" là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước, các chiến sĩ đồng bào đã không tiếc máu xương, sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để đất nước được yên vui ..." - Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL cho hay.

Ông gửi lời cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân.

Bộ trưởng nhắc đến bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, khẳng định nhân dân Việt Nam sẽ cùng nhau viết tiếp bản hùng ca mới cho tương lai.

NSND Thu Hiền, Quốc Hưng, các anh trai, anh tài thăng hoa

Theo đó, chương trình Mùa xuân thống nhất gồm 3 chương Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất, Mùa xuân hòa bình và Mùa xuân của kỷ nguyên mới.

Theo đó, ở chương 1 Nỗi đau chia cắt và con đường thống nhất tái hiện những ngày đất nước chìm trong nỗi đau chia cắt cho đến ngày Bắc Nam sum họp một nhà với sự hi sinh của bao thế hệ cha ông được thể hiện qua loạt ca khúc như Cầu hò bên bờ Hiền Lương, Cải lương Ở hai đầu nỗi nhớ; Giải phóng miền nam, Bài ca năm tấn, Đường tôi đi dài theo đất nước - Xuân Chiến Khu, Mặt trời trong bóng tối, Liên khúc: Bão nổi lên rồi & Tiến về Sài Gòn, Đất nước trọn niềm vui, Bài ca không quên…

Ca sĩ Đức Tuấn trong ca khúc Giải phóng miền Nam

Các ca khúc do các nghệ sĩ NSND Thu Hiền, NSƯT Võ Minh Lâm & NSND Ngọc Trinh Đức Tuấn, Hợp xướng Saigon Voices, Trường Linh - Hoà Minzy, NSND Phượng Loan ( ca cổ cải lương ) - NSND Trọng Phúc & Lê Thu Hiền nhóm MTV, NSND Quốc Hưng, Uyên Linh thể hiện.

NSND Thu Hiền trong ca khúc Bài ca năm tấn

Hoà Minzy trong liên khúc Đường tôi đi dài theo đất nước - Xuân Chiến Khu

Nhạc phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối vang lên tại Mùa xuân thống nhất do NSND Trọng Phúc và Lê Thu Hiền thể hiện

Nhóm MTV thể hiện liên khúc Bão nổi lên rồi & Tiến về Sài Gòn

Ca khúc Đất nước trọn niềm vui khép lại chương 1

Ở chương 2 Mùa xuân hòa bình là những ngày đất nước không còn tiếng đạn bom, niềm vui đến với mọi nhà. Điều đó được thể hiện qua các ca khúc như liên khúc Lá cờ - Tiếng hát từ thành phố mang tên người, Nồng nàn hương nắng mới, Niềm tin chiến thắng, … do các nghệ sĩ như Tạ Quang Thắng, Vũ Thắng Lợi, NSND Trọng Phúc & NSND Quế Trân, tốp ca Anh trai vượt ngàn chông gai Tự Long - Hồng Sơn - Hà Lê - Soobin thể hiện.

Các anh tài trong Anh trai vượt ngàn chông gai thể hiện ca khúc Niềm tin chiến thắng

Chương 3 Mùa xuân của kỷ nguyên mới tái hiện đất nước phát triển vượt bậc với những thành tựu to lớn, thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá sánh vai với các cường quốc năm châu…

Các ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, Khát vọng là người Việt, liên khúc Lời trái tim Việt Nam, Như có Bác trong ngày vui đại thắng do các anh trai trong Anh trai say hi Đức Phúc, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Anh Duy, Captain Boy, Hoàng bách, nhóm MTV thể hiện đã khép lại chương trình đầy tự hào, cảm xúc đánh dấu chặng đường 50 năm của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung phát triển mạnh mẽ dù nhiều khó khăn.

Khát vọng là người Việt với sự thể hiện của các anh trai trong Anh trai say hi gồm Đức Phúc, Phạm Đình Thái Ngân, Phạm Anh Duy, Captain Boy

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa xuân thống nhất được kết hợp giữa các yếu tố của nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật hiện đại; thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa, kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại để tạo nên những gam màu đặc sắc, tái hiện lại quá trình đấu tranh anh dũng, bền bỉ, kiên cường của toàn dân tộc để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Chương trình khép lại với liên khúc Lời trái tim Việt Nam, Như có Bác trong ngày vui đại thắng

Đồng thời, khắc họa bức tranh của đất nước Việt Nam với những thành tựu vĩ đại sau 50 năm thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta.

Đồng thời, sẽ viết tiếp tinh thần của ngày toàn thắng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như nguyện ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.