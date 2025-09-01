Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, người dân và du khách tại TP.HCM nên đi đâu, xem gì? 01/09/2025 11:59

(PLO)- Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, người dân và du khách tại TP.HCM có nhiều sự lựa chọn từ hoạt động nghệ thuật, sân khấu phim ảnh để vui chơi, giải trí cùng người thân, bạn bè.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, năm nay tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung có nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân, du khách.

Nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật

Chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2-9, TP.HCM tổ chức triển lãm ảnh chủ đề Từ kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Trưng bày tại phố đi bộ Nguyễn Huệ dịp 2-9.

Đồng thời triển lãm cũng diễn ra tại khu vực đường Đồng Khởi (phía trước Sở VH&TT TP.HCM và đối diện công viên Chi Lăng) với chủ đề “TP.HCM vững tin hướng tới kỷ nguyên mới” và “Sắc màu văn hóa - du lịch TP.HCM”.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5-9, người dân và du khách có thể đến tham quan để nhìn lại những cột mốc lịch sử của cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng.

Trong tối 2-9, cầu truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); 80 năm Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25/8/1945 - 25/8/2025).

Chương trình sẽ diễn ra tại 3 điểm:

- Khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ (đoạn giao với đường Huỳnh Thúc Kháng), phường Sài Gòn.

- Sân khấu ngoài trời - Công viên Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương.

- Quảng trường Thùy Vân, phường Vũng Tàu.

TP.HCM sẽ có 3 điểm bắn pháo hoa tối 2-9.

Năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 4 địa điểm gồm 3 điểm bắn tầm cao tại Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương; Quảng trường Trung tâm Bãi sau, phường Vũng Tàu; 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp là tại Công viên văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới.

Trong dịp lễ 2-9, HTV9 sẽ phát sóng phim tài liệu "Mùa thu khải hoàn" lúc 21 giờ từ ngày 1-9. Cũng trong dịp này, trên nền tảng FPT Play, với chủ đề Tự hào một dải non sông nhiều phim kinh điển được chiếu lại như Mẹ vắng nhà, Chị Tư Hậu, Mùa cỏ cháy, Mùa nước nổi, Vĩ tuyết 17 ngày và đêm, Ngã ba Đồng Lộc, Hà Nội mùa đông năm 46, Tổ quốc tiếng gà trưa, Bao giờ cho đến tháng mười, Em bé Hà Nội...

Tại đường sách TP.HCM cũng đang diễn ra Hội sách chào mừng 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam đến hết ngày 7-9. Cũng trong dịp này, ấn phẩm báo Nhân Dân cũng được bán tại đây.

Nhộn nhịp các loại hình từ rối, xiếc đến sân khấu kịch

Năm nay, dịp lễ Quốc khánh 2-9 rơi vào giữa tuần do đó khá ít sân khấu xếp lịch để sáng đèn trong dịp này.

Sân khấu thế giới trẻ diễn đầy đủ trong ngày 1- 9 (vở Ông già đoàn lô tô lúc 19 giờ) và 2-9 gồm các vở vở Lầu hoang (16 giờ), Căn nhà ma quái (20 giờ).

Hình ảnh vở Ông già đoàn lô tô. Ảnh: Sân khấu Thế giới trẻ

Trong dịp lễ Quốc khánh 2-9, Sân khấu Thiên Đăng sẽ ra mắt vở kịch mới mang tên Hạc Vỹ Lan (kịch bản: Thanh Hương). Vở do nghệ sĩ Hoàng Thái Quốc đạo diễn sẽ chính thức công diễn ngày 1-9.

Sân khấu kịch Thiên Đăng tập luyện cho vở Hạc Vỹ Lan. Ảnh: Kịch Thiên Đăng

Bên cạnh đó, Thủy đình tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM cũng rộn ràng suốt dịp lễ với vở múa rối nước "Hoa đất Việt" để phục vụ người dân và du khách

Tại Nhà hát phương Nam, vở xiếc "Vùng đất kỳ bí" được công diễn để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: Nhà hát phương Nam

Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thực hiện 5 suất diễn văn nghệ tổng hợp mừng đại lễ diễn ra tại xã Nhuận Đức, xã Cần Giờ, xã Tân Nhật, phường Thủ Dầu Một, phường Bà Rịa với sự tham gia luân phiên của các nghệ sĩ như NSND Minh Vương, Thoại Miêu, Phượng Hằng, Phượng Loan, Dương Thanh, Trọng Nghĩa, Mỹ Hằng, Phùng Ngọc Bảy, Diễm Kiều, Võ Ngọc Quyền, Võ Thành Phê…

Phim ảnh bùng nổ nhiều chọn lựa

Những ngày đầu của tháng 9, TP.HCM sẽ có những cơn mưa bất chợt và phim ảnh là một trong những lựa chọn thú vị để người dân, du khách có thể tận hưởng trọn vẹn ngày lễ Quốc khánh 2-9.

Theo đó, bùng nổ trong dịp 80 năm Quốc khánh 2-9 là phim Mưa đỏ của đạo diễn Thượng tá Đặng Thái Huyền.

Nối tiếp đó là Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn của đạo diễn Trung Lùn. Chuyện phim kể về hành trình của một nhóm 5 người đưa thi thể nữ minh tinh Anh Thư về quê để được nhận phần thưởng là chiếc nhẫn hột xoàn 9 tỉ đồng cô đang đeo trên tay.

Ngoài ra, Mang mẹ đi bỏ dự án hợp tác Việt Hàn với sự tham gia của Tuấn Trần, Hồng Đào,… cũng là một lựa chọn đáng lưu ý dành cho khán giả Việt. Ảnh: ĐPCC

Dịp Quốc khánh 2-9 năm nay loạt phim hoạt hình nước ngoài cũng ra rạp như Xin chào Jadoo: Lạc vào vương quốc phép thuật (Hàn Quốc), Băng đảng quái kiệt 2 (Mỹ) và Đom đóm phá đảo cung trăng (Nga) bên cạnh bom tấn anime Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành đã ra mắt trước đó.

Phim hoạt hình Băng đảng quái kiệt 2 (Mỹ). Ảnh: CGV