Nghệ sĩ TP.HCM tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9: 'Chúng tôi tự hào là người Việt Nam' 01/09/2025 22:49

(PLO)- Với diễn viên Hứa Vĩ Văn và các nghệ sĩ TP.HCM tham gia diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 là một niềm vinh dự, tự hào là người con của đất nước Việt Nam.

Sáng 2-9, Lễ diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 bắt đầu từ 6 giờ 30 ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Lực lượng diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Khối Văn hoá - Thể thao tham gia diễu hành dịp lễ 2-9. Ảnh: NSCC

Ở khối Văn hóa - Thể thao, trong khối văn nghệ sĩ của cả nước có sự tham gia của các Hoa, Á hậu, nghệ sĩ TP.HCM như Lâm Vỹ Dạ, Huỳnh Lập, Quốc Thiên, Minh Luân, Hứa Vĩ Văn, Trương Quỳnh Anh, MC Nguyên Khang, Hoa hậu Lâm Bảo Ngọc, Tiểu Vy…

Từ trái sang: Diễn viên Minh Luân, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quỳnh Anh và Huỳnh Lập

Diễn viên Hứa Vĩ Văn: Chúng tôi tự hào là người Việt Nam

Là một người con, người nghệ sĩ của TP.HCM được ra Thủ đô tham gia diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 với tôi là niềm tự hào và vinh dự khi được góp một phần nhỏ bé cho đất nước.

Tôi thật sự biết ơn phim Mưa đỏ đã mang đến cơ duyên để tôi và đồng nghiệp được đồng hành và góp phần nhỏ của mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn (thứ 2 từ phải sang) cùng dàn diễn viên phim Mưa đỏ tham gia diễu hành

Thật sự, khoảnh khắc được đứng trong hàng ngũ, cất giọng hát cùng các đại biểu trước Lăng Bác là một cảm xúc vỡ òa, kỷ niệm không thể nào quên trong đời tôi. Tôi và mọi người tự hào được là người Việt Nam, trên đất nước đã trải qua hành trình 80 năm gìn giữ hòa bình, như một bức tranh tuyệt đẹp.

Khoảnh khắc này càng thêm ý nghĩa khi nhớ lại từ ngày đầu gắn bó với Mưa đỏ cho đến hôm nay. Tôi tin rằng tập thể đoàn phim đã làm tròn sứ mệnh: thắp lên một ngọn nến, một nén hương tri ân Tổ quốc.

Với bản thân mình, tôi cho rằng, có những khoảnh khắc chỉ đến một lần trong đời và tham dự diễu hành trong lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 chính là một thời khắc như thế.

Nghệ sĩ Huỳnh Lập: Niềm hạnh phúc lớn lao

Thật ra tôi cũng khá bất ngờ vì mình được chọn là một trong số ít của nghệ sĩ Miền Nam mà là còn là thế hệ nghệ sĩ trẻ tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Vì vậy, tôi cảm thấy rất tự hào vì mình có thể đóng góp một phần nhỏ của mình để tạo nên khối diễu hành đại diện nghệ sĩ và những người làm nghệ thuật khắp cả nước. Điều này có ý nghĩa rất to lớn, tạo nên một tinh thần yêu nước nồng nàn của khối văn nghệ sĩ nói chung và với Huỳnh Lập nói riêng.

Nghệ sĩ Huỳnh Lập háo hức và có phần xúc động khi tham gia diễu hành. Ảnh: NSCC

Những ngày qua, không khí tại Hà Nội rất nhộn nhịp vì mọi công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 được thực hiện rất hoành tráng và chuyên nghiệp.

Với tôi, được tham gia diễu hành dịp lễ lớn của đất nước, được đi trong vòng tay ủng hộ, hoan hô của người dân thật sự rất tuyệt vời. Nếu để nói bằng ngôn từ hay lời nói thì không thể nào diễn tả hết niềm hạnh phúc này, phải cảm nhận bằng thực tế, được ôm, được bắt tay, được giao lưu mới thật sự cảm nhận hết được.

Diễn viên Minh Luân: Tự hào khi góp sức vào niềm vui chung của cả nước

Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi đứng vào đội ngũ diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9.

Khi nhận được lời mời, tôi đã bỏ hết mọi việc để tham gia.

Ra Hà Nội đã hơn 1 tuần nay, tôi cảm nhận được không khí hừng hực của người dân Thủ Đô. Đi qua những con phố, tôi đã thấy người dân đã trải bạt, giữ chỗ ngồi để sáng mai được xem buổi lễ chính thức…

Diễn viên Minh Luân. Ảnh: NSCC

Và trong những ngày này, người dân lại cùng nhau ôn lại kỷ niệm của những ngày xưa. Một người dân Thủ đô kể với tôi, chỉ cách đây mấy mươi năm, khi nghe tiếng máy bay người dân sẽ trốn xuống hầm nhưng bây giờ khi nghe tiếng máy bay thì hàng triệu con tim dõi theo, có một điều gì đó rất hào hùng khi đất nước mình đã phát triển rất thịnh vượng.

Bản thân tôi nghĩ rằng mình và thế hệ sau may mắn khi được sống trong hòa bình. Tôi biết ơn thế hệ ông cha đi trước đã hi sinh, đánh đổi hạnh phúc để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay.

Hoa hậu Tiểu Vy và Bảo Ngọc: Vinh dự là một phần nhỏ trong ngày hội lớn

Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một trong những Hoa hậu tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 cùng các nghệ sĩ, văn nghệ sĩ...

Hoa hậu Tiểu Vy cho biết bản thân rất vinh dự và tự hào khi được là phần nhỏ trong bức tranh ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam. Ảnh: NVCC

"Vy rất vui khi mình có thể được gặp gỡ được nhiều cô chú anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, vận động viên tiêu biểu… những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hoá - thể thao của đất nước" - Tiểu Vy chia sẻ.

Trước đó, Tiểu Vy cũng tham gia diễu hành nhân dịp kỷ niệm ngày lễ 30-4 tại TP. HCM.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc bày tự hào khi tham gia diễu hành dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: NVCC

"Cảm xúc của Bảo Ngọc cũng như tất cả anh chị em nghệ sĩ, các anh chị em ở các khối diễu binh diễu hành và cả người dân tại Thủ đô Hà Nội đều rộn ràng, háo hức. Ngọc tự hào khi được là một phần trong khối Văn hoá - Thể thao, cũng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân" - Bảo Ngọc cho hay.