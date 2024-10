Hoa hậu Quế Anh thi phỏng vấn kín tại Miss Grand International 2024 19/10/2024 19:32

Ngày 19-10, Võ Lê Quế Anh bước vào vòng phỏng vấn kín tại Miss Grand International 2024. Đại diện Việt Nam cho biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần thi quan trọng này. Cô hồi hộp nhưng hoàn thành trọn vẹn.

Quế Anh bắt đầu bằng màn chào hỏi ngắn với ban giám khảo bằng tiếng Thái. Trong phần thi, người đẹp giới thiệu đã tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Hàn Quốc tại Đại học Huế. Ngoài ra, Quế Anh cũng bày tỏ niềm yêu thích đối với con người và ẩm thực ở xứ sở chùa Vàng. Cô biết ơn vì nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ từ người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế, đặc biệt là khán giả Thái Lan.

Hoa hậu Quế Anh trả lời tại buổi phỏng vấn. Ảnh: SV

Khi được chủ tịch Nawat hỏi về Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Quế Anh cho biết Hoa hậu Thuỳ Tiên là hình mẫu lý tưởng mà cô luôn học hỏi. Nhìn vào hành trình và sự nỗ lực của đàn chị, Quế Anh nhận ra rằng: “Nếu bạn tin tưởng vào chính mình, làm việc chăm chỉ, hoàn thiện bản thân mỗi ngày thì mọi người sẽ công nhận và ủng hộ bạn".

Trò chuyện với ông Nawat, bà Teresa và đương kim Miss Grand International Luciana Fuster, Quế Anh chia sẻ về niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc cũng như ca hát hay vũ đạo. Quế Anh tự tin thổ lộ: “Thị trường giải trí tại Thái Lan đang rất phát triển. Vì thế tôi nghĩ tôi rất phù hợp với Miss Grand International năm nay”.

Hoa hậu còn khiến ban giám khảo hào hứng khi tiết lộ dự định sẽ ra mắt với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp sau cuộc thi.

Clip hoa hậu Quế Anh trả lời ban giám khảo.

Cuối cùng, Quế Anh và các thí sinh đều được đặt câu hỏi chung sẽ chọn ai là người chiến thắng cuộc thi năm nay nếu không phải là mình. Đại diện Việt Nam đã gọi tên người đẹp Thái Lan Malin Chara-anan.

Quế Anh giải thích: “Chúng tôi là bạn cùng phòng. Cả hai chia sẻ với nhau nhiều điều nên tôi có thể thấu hiểu tính cách, cảm nhận được con người của cô ấy. Đặc biệt, tôi biết là Malin luôn sẵn sàng để làm việc".

Ngay sau vòng phỏng vấn kín, Hoa hậu Quế Anh sẽ tham gia trình diễn trang phục dân tộc vào ngày mai (20-10). Đêm thi bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 22-10. Chung kết Miss Grand International 2024 được tổ chức ngày 25-10.

Tính đến hiện tại, thành tích Quế Anh đạt được tại cuộc thi Miss Grand International 2024 bao gồm tốp 10 Best In Swimsuit do khán giả bình chọn và tốp 14 phần thi Grand Voice Awards.