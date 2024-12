Cướp 170 ngàn của bà ngoại rồi trả lại 100 ngàn, cháu bị phạt 3,5 năm tù 03/12/2024 15:05

Ngày 3-12, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt Huỳnh Thanh Đường (20 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) mức án 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Đường bị bị xử lý hình sự vì có hành vi cướp tiền của bà ngoại.

Cụ thể, sáng 6-9, Đường gặp bà ngoại mình là N.T.T (74 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao) để xin tiền đi chơi điện tử nhưng bà T. không cho.

Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, Đường thấy bà ngoại đang nằm trên giường ở nhà nên nảy sinh ý định lấy tiền của bà để đi chơi.

Bị cáo Huỳnh Thanh Đường bị kết án do có hành vi cướp tiền của bà ngoại mang đi chơi game. Ảnh: PS

Đường đi tới chỗ bà T. đang nằm định lấy tiền thì bà T. la lên và dùng tay đẩy Đường ra. Đường dùng tay trái đè lên tay của bà T. rồi dùng tay phải móc tiền trong túi, lấy đi một số tiền. Sau đó, Đường chạy ra ngoài đường, đứng lại kiểm tra thì thấy được 170 ngàn đồng.

Sau đó, Đường mang vào trả cho bà T. 100 ngàn đồng, còn 70 nghìn đồng chơi điện tử hết.

Sau khi sự việc xảy ra, bà T. đã trình báo sự việc đến công an thị trấn Ngãi Giao. Cùng ngày, công an thị trấn Ngãi Giao đã bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT công an huyện Châu Đức. CQĐT đã triệu tập Đường lên làm việc. Tại đây Đường đã khai nhận hành vi cướp tiền của bà ngoại rồi lấy một phần mang đi chơi game như trên.