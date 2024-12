Vụ đấu giá đất ở huyện Sóc Sơn: Người trả giá 30 tỉ đồng/m2 có vi phạm?

Mới đây, thông tin về phiên đấu giá 58 thửa đất tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận. Bởi lẽ trải qua bốn vòng trả giá đầu thì không có sự bất thường nhưng đến vòng trả giá thứ năm đã có một khách hàng tên PNT trả giá hơn 30 tỉ đồng/m2 cho ba thửa đất (ký hiệu A12, A13 và C6).

Tuy nhiên, đến phiên trả giá thứ sáu thì khách hàng này lại không trả giá nữa, dẫn đến các lô đất này đấu giá không thành.

Theo quy chế của cuộc đấu giá này thì phiên đấu giá được tổ chức trực tiếp, phải trải qua tối thiểu 6 vòng bắt buộc. Khách hàng trả giá cao nhất tại vòng 6 sẽ là người trúng đấu giá. Tiền đặt trước đấu giá từng thửa đất bằng 20% giá trị thửa đất đấu giá theo giá khởi điểm, tương đương tiền đặt cọc dao động trong khoảng từ 223 triệu đồng đến gần 550 triệu đồng. Giá khởi điểm là 2,48 triệu đồng/m2, mỗi bước giá là 3 triệu đồng/m2.

Hiện UBND huyện Sóc Sơn đã giao Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) điều tra động cơ của nhóm khách hàng có hành vi "phá" đấu giá.

Bình luận về vấn đề này, TS-LS Lê Thị Hồng Thơm (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng để xác định hành vi trả giá cao rồi bỏ có vi phạm pháp luật hay không cần phải xem xét nhiều góc độ.

Thứ nhất, là các quy định của pháp luật. Theo Luật Đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá tức là cá nhân phải có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá.

Bổ sung điều kiện năng lực tài chính của người tham gia đấu giá

Về cơ chế quản lý và hạn chế tình trạng “trả giá cao rồi bỏ”, hiện Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, BLHS và Nghị định 82/2020 có quy định trách nhiệm hình sự, xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động đấu giá.

Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có nhiều phiên đấu giá không thành công mà lý do do người tham gia đấu giá bỏ giá cao rồi bỏ. Việc làm này không chỉ gây khó khăn cho hoạt động đấu giá mà còn tốn kém chi phí. Do điều luật vẫn chưa có những quy định cụ thể để điều chỉnh đối với hành vi này nên việc xử lý hết sức khó khăn.

Để hạn chế tình trạng này, ngoài việc bổ sung một số nhóm hành vi; nên chăng cần nghiên cứu bổ sung điều kiện về năng lực tài chính của người tham gia đấu giá.

TS-LS LÊ THỊ HỒNG THƠM