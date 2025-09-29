Trần Bờm, con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh với vai chính trong 'Bà đừng buồn con' 29/09/2025 17:47

(PLO)- Trần Tú (biệt danh Trần Bờm) con trai thứ 3 của NSND Trần Lực lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với vai nam chính trong phim Bà đừng buồn con.

Nhà sản xuất (NSX) phim Bà đừng buồn con (đạo diễn Hoàng Nam) vừa giới thiệu poster của nam chính – Tiến trong phim.

Theo đó, poster ghi lại khung cảnh phía trước một căn nhà cổ trên hè phố thủ đô với kiến trúc Pháp cổ, tường vàng và cửa xanh đặc trưng. Phía trước là quầy nước chè dân dã, đủ đầy ống điếu, phích đá, lọ nước mơ, mơ muối, những khay cốc thủy tinh, giá treo bim bim.

Trên nền bối cảnh mang tính đặc sản thân thuộc của những khu phố xưa cũ, bên cạnh bà nội Nga Tứ do NSND Thanh Hoa đóng thì diễn viên đóng cháu đích tôn Tiến trong Bà đừng buồn con cũng đã lộ diện do chính Trần Bờm, con trai thứ ba của NSND Trần Lực đảm nhận.

Có thể nói, so với hình ảnh Trần Bờm lí lắc, lanh lợi trong chương trình truyền hình thực tế "Bố ơi mình đi đâu thế?" cách đây 11 năm, chàng trai 17 tuổi của hiện tại trưởng thành, cao lớn và có phần trầm tĩnh hơn. Ảnh: ĐPCC

Lần đầu tiên thử sức diễn xuất, Trần Tú cảm thấy may mắn khi gặp được vai diễn Tiến - một chàng trai lớn lên trong cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, sống nương tựa vào bà nội.

Khi đọc kịch bản Bà đừng buồn con,Trần Tú đã ấn tượng với nghịch cảnh mà Tiến gặp phải trong hành trình trưởng thành cùng tính cách nhút nhát, sự thông minh và thú vị của nhân vật này.

Trần Bờm vào vai cháu đích tôn của NSND Thanh Hoa. Ảnh: ĐPCC

Anh tìm thấy nhiều sự đồng điệu với vai diễn đầu tay, đặc biệt là tinh thần chịu khó, quyết tâm vì mục tiêu trong cuộc sống cũng như tình yêu thương dành cho người thân.

"Từ lâu, tôi đã rất thích điện ảnh nhưng đóng phim là chuyện khác. Nhận vai, tôi vui nhưng cũng lo lắng, tôi chỉ biết cố hết sức mình, để xem làm được đến đâu" - Trần Tú nói về vai diễn đầu tay.

Trần Bờm vào vai Tiến kết hợp cùng nàng Mơ trong phim. Ảnh: ĐPCC

Lần đầu thử nghiệm vai trò mới, Trần Tú và các bạn diễn trẻ tuổi được học hỏi diễn xuất từ người bố gạo cội trong nghề.

Với sự hỗ trợ của bố, của đạo diễn Hoàng Nam và các tiền bối trong đoàn phim cùng với nỗ lực tự thân, Trần Tú hy vọng mang đến hình ảnh mới với khán giả.

"Đúng là hình ảnh Trần Bờm để lại cho khán giả nhiều ấn tượng vì hóm hỉnh, tinh nghịch. Với dự án lần này, tôi mong muốn mang lại hình ảnh Trần Tú nhiều chiều sâu, không còn nghịch ngợm như hồi "Bố ơi mình đi đâu thế?", đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ" – Trần Tú chia sẻ.