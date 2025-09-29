Trần Bờm, con trai NSND Trần Lực chạm ngõ điện ảnh với vai chính trong 'Bà đừng buồn con'

Nhà sản xuất (NSX) phim Bà đừng buồn con (đạo diễn Hoàng Nam) vừa giới thiệu poster của nam chính – Tiến trong phim.
Theo đó, poster ghi lại khung cảnh phía trước một căn nhà cổ trên hè phố thủ đô với kiến trúc Pháp cổ, tường vàng và cửa xanh đặc trưng. Phía trước là quầy nước chè dân dã, đủ đầy ống điếu, phích đá, lọ nước mơ, mơ muối, những khay cốc thủy tinh, giá treo bim bim.
Trên nền bối cảnh mang tính đặc sản thân thuộc của những khu phố xưa cũ, bên cạnh bà nội Nga Tứ do NSND Thanh Hoa đóng thì diễn viên đóng cháu đích tôn Tiến trong Bà đừng buồn con cũng đã lộ diện do chính Trần Bờm, con trai thứ ba của NSND Trần Lực đảm nhận.
Lần đầu tiên thử sức diễn xuất, Trần Tú cảm thấy may mắn khi gặp được vai diễn Tiến - một chàng trai lớn lên trong cảnh nghèo khó, bố mẹ mất sớm, sống nương tựa vào bà nội.
Khi đọc kịch bản Bà đừng buồn con,Trần Tú đã ấn tượng với nghịch cảnh mà Tiến gặp phải trong hành trình trưởng thành cùng tính cách nhút nhát, sự thông minh và thú vị của nhân vật này.
Anh tìm thấy nhiều sự đồng điệu với vai diễn đầu tay, đặc biệt là tinh thần chịu khó, quyết tâm vì mục tiêu trong cuộc sống cũng như tình yêu thương dành cho người thân.
"Từ lâu, tôi đã rất thích điện ảnh nhưng đóng phim là chuyện khác. Nhận vai, tôi vui nhưng cũng lo lắng, tôi chỉ biết cố hết sức mình, để xem làm được đến đâu" - Trần Tú nói về vai diễn đầu tay.
Lần đầu thử nghiệm vai trò mới, Trần Tú và các bạn diễn trẻ tuổi được học hỏi diễn xuất từ người bố gạo cội trong nghề.
Với sự hỗ trợ của bố, của đạo diễn Hoàng Nam và các tiền bối trong đoàn phim cùng với nỗ lực tự thân, Trần Tú hy vọng mang đến hình ảnh mới với khán giả.
"Đúng là hình ảnh Trần Bờm để lại cho khán giả nhiều ấn tượng vì hóm hỉnh, tinh nghịch. Với dự án lần này, tôi mong muốn mang lại hình ảnh Trần Tú nhiều chiều sâu, không còn nghịch ngợm như hồi "Bố ơi mình đi đâu thế?", đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ" – Trần Tú chia sẻ.
Bà đừng buồn con là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam. Phim khai thác mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay.
Tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.
Cùng với NSND Thanh Hoa và Trần Tú, phim còn có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chiều Xuân, nghệ sĩ Quách Thu Phương, diễn viên Hà Hương, ca sĩ Tuấn Hưng… Phim dự kiến ra rạp từ 12-12-2025.